Türkiye'nin 5. bölgesel havalimanı tamamlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havalimanında yürütülen üstyapı çalışmaları hakkında bilgi vererek, "3 bin metre uzunluğundaki pistimizi, 300 metre uzunluğundaki apronumuzu ve 265 metrelik taksi yolumuzu tamamladık. 17 bin metrekarelik terminal binamız ve diğer üstyapı imalatlarımız hızla yükseliyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, tamamlandığında yılda 2 milyon yolcuya hizmet verecek olan modern havalimanının, bölgenin ulaşımına yeni bir boyut kazandıracağını belirtti.

Bayburt-Gümüşhane Havalimanı tamamlandığında, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'yu birbirine bağlayan stratejik bir ulaşım noktası olarak bölge ekonomisine ve turizmine önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.