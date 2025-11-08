İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Kasım 2025 Cumartesi / 18 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2134
  • EURO
    48,8967
  • ALTIN
    5434.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

Türkiye'nin 5. bölgesel havalimanı tamamlanıyor

Türkiye'nin 5. bölgesel havalimanı olacak Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nda çalışmalar devam ediyor. Bakan Uraloğlu, tamamlandığında yılda 2 milyon yolcuya hizmet verecek olan modern havalimanının, bölgenin ulaşımına yeni bir boyut kazandıracağını belirtti.

IHA8 Kasım 2025 Cumartesi 09:15 - Güncelleme:
Türkiye'nin 5. bölgesel havalimanı tamamlanıyor
ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havalimanında yürütülen üstyapı çalışmaları hakkında bilgi vererek, "3 bin metre uzunluğundaki pistimizi, 300 metre uzunluğundaki apronumuzu ve 265 metrelik taksi yolumuzu tamamladık. 17 bin metrekarelik terminal binamız ve diğer üstyapı imalatlarımız hızla yükseliyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, tamamlandığında yılda 2 milyon yolcuya hizmet verecek olan modern havalimanının, bölgenin ulaşımına yeni bir boyut kazandıracağını belirtti.

Bayburt-Gümüşhane Havalimanı tamamlandığında, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'yu birbirine bağlayan stratejik bir ulaşım noktası olarak bölge ekonomisine ve turizmine önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.

  • bayburt gümüşhane havalimanı
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
  • havalimanı

ÖNERİLEN VİDEO

Şişli'de taksi tartışması: Kadınlar ücreti ödemeden kaçtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.