Türkiye'nin adımları İsrail'i telaşlandırdı: Savaşta bile nadir görülür

TBMM'de İsrail'in Gazze'deki işgalini genişletme hararı ve Filistin halkına yaptığı soykırım hakkındaki tezkerenin kabul edilmesi İsrail'de ses getirdi.

Bir ülkenin başka bir ülkeye hava sahasını kapatmasının sadece savaş durumlarında gerçekleştiğini kaydeden İsrail basını, Türkiye'nin hamlesine ilişkin "savaşta bile nadir görülür" yorumunda bulundu.

"ERDOĞAN GÜÇLÜ ADIMLAR ATIYOR"

Türkiye'nin İsrail ile tüm ekonomik ve ticari ilişkilerini kesmesini "eşi benzeri görülmemiş bir hamle" olarak değerlendirilen haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü adımlar attığı vurgulandı.

Haberde, "Türkiye'nin kararı, farklı ve daha endişe verici bir adımı temsil ediyor" denildi.

Gazeteye konuşan uzmanlar, Ankara'nın hamlesinin sonuçlarının ekonomik açıdan Tel Aviv'de hemen hissedileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın jeopolitik hedeflerine dikkat çekilen yazıda Türkiye'nin bu kararı kontrollü ve planlı biçimde aldığı kaydedildi.

BAKAN FİDAN: TÜRKİYE HAVA SAHASINI İSRAİL UÇAKLARINA KAPATTI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze bölgesindeki durumu ele alan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olağanüstü oturumunda şunları konuştu: "İsrail ile ticaretimizi tamamen kestik. Türk gemilerinin İsrail limanlarına gitmesine izin vermiyoruz. İsrail uçaklarının ise hava sahamıza girmesine izin vermiyoruz. İsrail ile ticari ilişkilerini tamamen koparan başka bir ülke yok