Ekonomi

Türkiye'nin artan deneyiminden faydalanmak istiyorlar! Körfez devi ile imzalar atıldı

Türkiye ve Kuveyt arasında enerji sektöründe imzalar atıldı. İmzalanan mutabakat zaptı ile elektrik, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjide ortak projeler geliştirileceği ifade edildi.

AA21 Ekim 2025 Salı 16:40 - Güncelleme:
Türkiye'nin artan deneyiminden faydalanmak istiyorlar! Körfez devi ile imzalar atıldı
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuveyt, Katar ve Umman'ı kapsayan körfez turu, enerji alanında yeni işbirliklerine de kapı aralıyor.

Programın ilk durağı Kuveyt'te, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah refakatinde "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı.

İki ülke arasında enerji alanında çerçeve oluşturacak anlaşmayla, eğitim, danışmanlık ve mühendislik hizmetleri konularında işbirliği fırsatları değerlendirilecek.

"KARŞILIKLI DENEYİM PAYLAŞIMINI HEDEFLİYORUZ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a 3 gün sürecek olan Kuveyt, Katar ve Umman ziyaretlerinde eşlik ediyoruz. Ziyaretlerin ilk durağı olan Kuveyt'te, Cumhurbaşkanı'mızın Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile gerçekleştirdiği heyetler arası görüşmelere katıldık. Görüşme sonrası liderlerin huzurunda Kuveyt Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Subaih Abdulaziz Abdulmohsen el-Muhaizem ile Türkiye ve Kuveyt Arasında Enerji Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imza altına aldık. Söz konusu anlaşmayla elektrik, enerji verimliliği ile yenilenebilir enerji sektörlerinde ortak projeler geliştirmeyi ve karşılıklı deneyim paylaşımını hedefliyoruz. Enerji alanındaki ilişkilerimizi daha da ileri taşıyacak bu adımın hayırlı olmasını diliyorum."

