Çeşitli programlara katılmak üzere kentte bulunan Bolat, TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılışına katıldı, okulda incelemede bulunduktan sonra öğrenci ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çekildi.

Bolat, daha sonra katıldığı Doğubayazıt ilçesinde yeniden inşa edilen ve Türkiye'yi İran'a bağlayan Gürbulak Gümrük Kapısı Açılış Töreni'nde, Türkiye'nin Asya'ya açılan kapısı niteliğindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nın yenilendiğini, büyüdüğünü, genişletildiğini ve modernleştirildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidara geldikten sonra Türkiye'nin kara gümrük kapılarını yenilemek noktasında yap-işlet-devret modeliyle 2003'te başlatılan süreç sayesinde 18 gümrük kapısının yenilendiğini, büyütüldüğünü ve modernleştirildiğini hatırlatan Bolat, "Bu vesileyle Gürbulak'ta 19. oldu. Bu yatırım önemli bir yatırım, 3 milyar liranın üzerindeki bu yatırım ile Ağrı ve Gürbulak'tan dünyaya, Asya'ya açılan, komşumuz İran ve diğer Asya ülkelerine açılan bu kapımızın çok çok iyi olduğunu ve ülkemizin dış ticaretine büyük hizmetler vereceğini, komşu ülkelerle olan ticaretimizin artacağını memnuniyetle ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

- "TÜRKİYE'DE 165 GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VAR"

Bolat, gümrüklerin ülkenin ekonomik sınırları olduğuna dikkati çekerek, şunları dile getirdi:

"Türkiye'de 165 gümrük müdürlüğümüz var. Bunların içinde özellikle kara gümrük kapılarımız toplam ticaretimizin yaklaşık yüzde 45'ini oluşturuyor. Deniz yoluyla olan gümrüklerimiz de yüzde 55'ini kapsıyor. Tabi Gürbulak'ın tarihi bir önemi var. 1639'dan beri barış ve huzur sınırları olan komşumuz İran ile en önemli ticaret yolumuz, en önemli geçiş noktamız. Bu anlamda İran üzerinden de bütün Asya'ya ve şu anda dünyanın en önemli ulaşım koridorlarından biri olan Orta Koridor'un geçiş noktası. Bu anlamda bu koridorun geçtiği bütün dost ve kardeş ülkeler gibi Türkiye'miz de inşallah dünya pazarlarına ulaşma noktasında önemli bir avantaj yakalamış olacak.

Ticaret deyip geçemeyelim. Çünkü Türkiye'nin ihracatı 22 yılda sayın Cumhurbaşkanımızın yönetimindeki dönemde tam 8 katına yakın bir artışla mal ve hizmet toplamı olarak 50 milyar dolardan 396 milyar dolara, neredeyse 400 milyar dolar sınırına yükselmişti. Aynı şekilde ithalatımızın da mal ve hizmetler olarak 420 milyar dolar rakamında olduğunu düşündüğümüzde 820 milyar dolar bir dış ticaret yönetiliyor. Bunun milli gelirimizdeki payı 1,6 trilyon doların içinde yaklaşık yüzde 52-53'lük bir pay oluşturuyor. Bu 820 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatı ve ithalatının geçtiği yerler bizim ekonomik sınırlarımız olan gümrük müdürlüklerimiz."

Gümrüklerde elde ettikleri vergi gelirlerinin Türkiye'nin toplam vergi gelirlerinin yüzde 20'sini oluşturduğunu işaret eden Bolat, bunun, devletin 86 milyon vatandaşa hizmet vermesini sağlayan çok önemli bir gelir kapısı olduğunu belirtti.

- "UYGULAMALARIMIZLA BİRLİKTE DIŞ TİCARETİ ARTIRDIK"

Bolat, ticaretin barışı getirdiğine değinerek, "Ne kadar çok ticareti artırırsak komşu ülkelerle ve dış dünya ülkeleriyle ekonomik entegrasyonumuz ve barışımız artacaktır." dedi.

Gürbulak'ın özellikle 1 milyar dolarlık ihracat ve ithalat işleminin geçtiği önemli gümrük kapısı olduğunu anlatan Bolat, şöyle devam etti:

"İnanıyorum ki Körfez'deki savaş son bulduğunda, huzur ve barış iklimi oluştuğunda İran'daki kalkınma ve gelişme hamlesiyle de beraber ve bölge ülkelerindeki ihtiyaçlardan dolayı da ticaret artacak, girişler ve çıkışlar hızlanacak. Bu anlamda da bizim de gümrüklerimizin hazır olması gerekiyor. Uygulamalarımızla birlikte dış ticareti artırdık. Allah'a sonsuz şükürler olsun, 400 milyar dolar ihracat, 420 milyar dolar mal ve hizmet ithalat boyutuna geldik. İnşallah bu rakamları önümüzdeki birkaç yılda, 2030'a doğru 1 trilyon dolara, mal ve hizmet ihracat ve ithalat toplamı olarak çıkarma azmindeyiz. Gürbulak Gümrük Kapısı'nı 2 kat büyüttük, 320 dönüme çıkardık ve tam 20 geçiş noktasına ulaştırdık. 20 tescil peronu ve yolcu salonları inşa edildi, lojmanlar yapıldı. Bütün çabalarımız iki ülke ve Türkiye'nin bütün Asya'ya yönelik ihracat ve ithalat ticaretinin hızlanması ve gelişmesi, ekonomimize daha fazla katkı sağlamaktı."

Bolat, Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İdaresinin çalışmalarının da büyük önem taşıdığını aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçen yıl yaklaşık 20 milyar Türk Lirası nezdinde yasa dışı ticaret ve uyuşturucu ticaretine, yakalamalar sonunda engel olundu. Bu konuda da bütün hedefimiz ticarette rekabeti sağlamak, haksız rekabeti engellemek ve özellikle toplum sağlığımızı, gençlerimizi olumsuz etkileyecek zararlı maddelerin geçişlerine de engel olmaktı. Bu çalışmalarımız da hız kesmeden devam edecek. Bu yıl da arkadaşlarımız ilk 3,5 ay itibarıyla bu konudaki yakalamaların da yaklaşık 5 milyar liralık bir rakama ulaştılar. Bunun yanında da yılda Gürbulak'tan 200 bin ticari araç geçişi olurken, bu yılın ilk 3 ayı itibariyle 45 bin ticari araç geçişinin başarıyla gümrükleme işlemleri yapıldı, kolaylaştırıldı."

Konuşmaların ardından dua edildi, kurdele kesilerek açılış yapıldı.

Programa, Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci, Gümrük ve Turizm İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız, İranlı heyet ile vatandaşlar katıldı.