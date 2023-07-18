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Ekonomi

Türkiye'nin BAE'ye ihracatı hızla artıyor

Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ihracatı, bu yılın ilk yarısında 2 milyar doların üzerine çıktı.

AA18 Temmuz 2023 Salı 11:08 - Güncelleme:
Türkiye'nin BAE'ye ihracatı hızla artıyor
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Türkiye'nin Orta Doğu ülkeleriyle ilişkilerinin normalleşmesiyle ülkeler arasındaki ikili ticaret de hızla artıyor.

Türkiye ile BAE arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması imzalanmıştı. 2 ülke arasındaki ticaret hacminin 40 milyar dolara kadar çıkarılması hedefi kapsamında ticari ilişkiler gelişmeye devam ederken, Türkiye'nin BAE'ye ihracatı da hızla artıyor.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin BAE'ye ihracatı, bu yılın ilk yarısında 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 21,2 artarak 2 milyar 29 milyon dolara çıktı. BAE, böylece Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği 13. ülke olarak kayıtlara geçti.

BAE, ilk yarıda Türkiye'nin ihracatını en fazla artırdığı 5. ülke de oldu.

Türkiye'nin BAE'ye dış satımı, Ocak-Haziran 2023'te geçen yılın aynı dönemine göre 355 milyon 135 bin dolar arttı.

BAE'YE İHRACATTA MÜCEVHER SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKTI

Sektörel olarak bakıldığında, BAE'ye en fazla ihracatı mücevher sektörü gerçekleştirdi. Mücevher sektörü, ülkeye 753 milyon 118 bin dolar tutarında ihracat yaptı.

Mücevher sektörünü, 138 milyon 521 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamuller, 104 milyon 899 bin dolarla elektrik ve elektronik, 91 milyon 37 bin dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, 87 milyon 817 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon izledi.

Değer bazında ihracat artışında da mücevher sektörü başı çekti. BAE'ye mücevher sektörünün ihracatı 275 milyon 241 bin dolar arttı.

Ülkeye elektrik ve elektronik 10 milyon 249 bin dolarlık, makine ve aksamları 10 milyon dolarlık, otomotiv endüstrisi 9 milyon 279 bin dolarlık, çelik sektörü 6 milyon 508 bin dolarlık ihracat artışı kaydetti.

BAE'ye ilk yarıda makine ve aksamları 58 milyon 639 bin dolarlık, otomotiv endüstrisi 79 milyon 781 bin dolarlık, çelik sektörü 42 milyon 535 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

İSTANBUL'DAN 1 MİLYAR 240 MİLYON DOLARLIK İHRACAT GERÇEKLEŞTİ

Yılın ilk yarısında BAE'ye İstanbul'dan 1 milyar 240 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti.

Ülkeye, Çorum'dan 212 milyon 923 bin dolarlık, İzmir'den 82 milyon 313 bin dolarlık ve Gaziantep'e 66 milyon 981 bin dolarlık dış satım yapıldı.

TİM verilerine göre, ocak-haziran döneminde sektörlerin BAE'ye ihracatı şöyle:


1 OCAK - 30 HAZİRAN
SEKTÖR2022 (BİN DOLAR)2023 (BİN DOLAR)DEĞİŞİM (YÜZDE)
Mücevher477.877,38753.118,7157,6
Kimyevi maddeler ve mamulleri140.350,09138.521,74-1,3
Elektrik ve elektronik94.650,34104.899,6110,8
Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri93.180,3891.037,28-2,3
Hazır giyim ve konfeksiyon101.929,1187.817,34-13,8
Su ürünleri ve hayvansal mamuller92.392,6485.275,40-7,7
Otomotiv endüstrisi70.501,3079.781,1013,2
Makine ve aksamları48.638,6058.639,0420,6
Mobilya, kağıt ve orman ürünleri60.812,6552.251,98-14,1
Halı74.528,4444.562,97-40,2
Çelik36.027,1142.535,6118,1
İklimlendirme sanayi33.532,8039.946,6119,1
Demir ve demir dışı metaller50.963,7639.714,85-22,1
Madencilik ürünleri48.271,2727.005,72-44,1
Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri25.577,9425.171,97-1,6
Meyve sebze mamulleri27.876,5820.952,41-24,8
Tütün15.935,8914.733,10-7,5
Deri ve deri mamulleri12.072,7012.436,833,0
Tekstil ve ham maddeleri20.931,2711.774,07-43,7
Yaş meyve ve sebze13.686,5910.125,71-26,0
Kuru meyve ve mamulleri11.440,818.946,40-21,8
Gemi, yat ve hizmetleri12.195,495.886,79-51,7
Zeytin ve zeytinyağı5.929,825.622,30-5,2
Fındık ve mamulleri9.749,105.347,80-45,1
Diğer sanayi ürünleri1.054,31649,67-38,4
Süs bitkileri ve mamulleri183,43266,7045,4

  • Türkiye ihracatı
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  • Orta Doğu pazarı

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