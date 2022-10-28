Yerli ve milli elektrikli otomobil Togg'un 29 Ekim'de yani yarın seri üretim hattı açılıyor. Başkan Erdoğan'ın katılacağı tören için tesisteki hazırlıklar sürerken, Gemlik'e devlet başkanlarının da aralarında olduğu 3 bine yakın davetli gelecek. Yarınki açılış için nefesler tutulurken dev tesise ulaşan yollara da 'Togg' levhaları asıldı.

Togg'un Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi, yarın Cumhuriyet'in 99. yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Açılışın yapılacağı Bursa'nın Gemlik ilçesinde büyük heyecan yaşanıyor. İlçeye bağlı Gençali Mahallesi'nde gerçekleştirilecek açılış öncesi tesise giden yollarda ve fabrika çevresinde hazırlıklar sürüyor.

Başkan Erdoğan'ın 2011'de, başbakanlığı döneminde katıldığı TÜSİAD toplantısında ilk kez dile getirdiği yüzde 100 yerli otomobil hayali gerçek oldu. 2017'de "babayiğitler" olarak lanse edilen 5 şirketle (Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding) Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu resmen kuruldu.

TOGG ekibi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan törenle duyuruldu. Haziran 2018'de Gürcan Karakaş, TOGG CEO'su olarak göreve getirildi.

Aralık 2019'da yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile TOGG'un Bursa'nın Gemlik ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait alanda kurulacak olan fabrikada üretileceği açıklandı.

TOGG'un ilk prototipine ait görüntüleri Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 20 Aralık 2019'da sosyal medyadan paylaştı. 27 Aralık'ta Gebze'de Bilişim Vadisi'ndeki ön gösterimde, kırmızı-beyaz yerli ve milli SUV ile sedan modelleri tanıtıldı.

Haziran 2020'de fabrikanın kurulacağı alan için olumlu ÇED raporunun ardından Yatırım Teşvik Belgesi alındığı duyuruldu.

20 milyar TL'nin üzerinde yatırımla 1.2 milyon metrekarelik alanda kurulan fabrika için ilk kazma 18 Temmuz 2020'de vuruldu. Fabrika 2.5 yıldan daha kısa sürede tamamlandı.

4 bin kişiye istihdam sağlayacak fabrikaya ulaşımı kolaylaştırmak için köprülü kavşak yapılırken, TOGG ismi de trafik levhalarındaki yerini aldı. Üretim için gerekli robotların da yerleştirilmesinin ardından otomobilin yollara çıkması için geri sayım başladı.

Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından da 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda C segmentindeki ilk aracı olan SUV pazara çıkacak. Ardından da yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretilecek.

B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gammı tamamlanacak. Yılda 175 bin araç üretim kapasitesine sahip olan tesiste, 2030'a kadar tek platformdan 5 farklı modelde üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.

DOĞUŞTAN ELEKTRİKLİ

Rengi ile dikkat çeken TOGG, menekşe ve çivit mavisinin karışımına çalan metalik gri renkte tasarlandı. Logo ise Doğu ve Batı kültürlerinin birlikteliğini simgeliyor.

Doğuştan elektrikli TOGG 300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. 2023 yılından itibaren dünyada ilk kez kullanılmaya başlanacak olan "Holografik Asistan" teknolojisi uygulanacak.

YOLLARA TOGG LEVHASI

Bursa-Yalova kara yolundan tesise ulaşım sağlanan kavşaklara Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince "Togg" yazılı yön tabelaları yerleştirildi. Ayrıca, kara yolundan 5 kilometre uzaklıktaki tesisin yolları ve kavşaklarında peyzaj çalışmaları bitti.

GEMLİKLİLER MEMNUN

Gemlikliler ise bölge istihdamına büyük katkı sağlayacak fabrikanın açılmasını heyecanla bekliyor. İlçe sakinlerinden Adem Salar, "Binlerce kişi burada çalışarak çoluğuna çocuğuna ekmek götürecek. Fabrikanın açılmasını dört gözle bekliyorum. Şu an üretimde olan Bayraktar gibi hava araçları da çok önemli. Türk milleti olarak kalkıp da bunu inkar edemeyiz. Çünkü yapılan işler geleceğimiz için çocuklarımız, torunlarımız için yapılan başarılı işlerdir" dedi. Fikret Kürşat da fabrikanın, 50 yıldır yaşadığı Gemlik'e ve ülkeye hayırlı olmasını diledi. Kürşat "İstihdam artacak, çok güzel. Gemlikli olarak gurur duyuyoruz. İnşallah bizler de binebiliriz bu arabaya. Fiyatının makul seviyede olması önemli" diye konuştu. Ahmet Değer ise "Cumhurbaşkanımız cumartesi günü buranın açılışını yaptığında vatandaşın bu arabayı alması için güzel, müjdeli haber verir diye bekliyoruz. Türk insanının çoğunun bunu merak ettiğine, sevindiğine, çok da gurur duyduğuna inanıyorum. Çünkü bu gerçek yerli bir proje. Gerçekten Türk arabasına bineceğimizin gururunu, sevincini yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

BAĞLANTI YOLLARI DA TAMAM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, fabrikanın açılacağı gün Mudanya–Gemlik İl Yolu Yerli Otomobil Fabrikası Bağlantı Yolu ve Engürücük Farklı Seviyeli Kavşağı'nın da hizmete gireceğini duyurdu. Sanayi tesislerine lojistik desteğin sağlanacağı ve turistik tesislere ulaşım imkanının artırılarak ekonomiye katkıda bulunulacağı vurgulanan açıklamada, "4.84 kilometre uzunluğunda projelendirilen yol kapsamında bir köprülü kavşak, adet hemzemin kavşak ve 3 adet köprü bulunuyor" denildi.