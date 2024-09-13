Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, Türkiye'nin muhtemel BRICS üyeliğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"BRICS'E KATILIM HER ÜLKENİN KENDİ KARARI"

Türkiye'nin BRICS'e katılım beyanına işaret edilerek, IMF'nin herhangi bir tehlike görüp görmediğine yönelik soru üzerine Kozack, BRICS veya diğer ülke gruplarının derinleşen bağlarının, üyeler arasındaki parçalanmayı azaltmayı ve ticaret ile yatırım maliyetlerini düşürmeyi amaçladıkları takdirde teşvik edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kozack, bu tür girişimlere katılmanın her ülkenin kararı olduğunu vurguladı.

PUTİN: 34 ÜLKE, BRICS'E ÇEŞİTLİ ŞEKİLDE DAHİL OLMAK İSTİYOR



Putin, Rusya'nın St. Petersburg kentinde, 14. BRICS ülkeleri yüksek temsilciler güvenlik toplantısına katılan yetkililerle bir araya geldi.

Burada açıklamalarda bulunan Putin, söz konusu toplantıda, 1 Ocak'tan itibaren BRICS'e üye olan ülke heyetlerinin de yer aldığını söyledi.

Bugüne kadar BRICS kapsamında çeşitli alanlarla ilgili çok sayıda toplantı düzenlendiğine dikkati çeken Putin, 22-24 Ekim'de Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da BRCS Zirvesi'nin düzenleneceğini ve buraya birçok ülke liderinin katılacağını dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, BRICS'in önemine işaret ederek, "BRICS'e yönelik ilgi artıyor. 34 ülke, BRICS'in faaliyetlerine çeşitli şekilde dahil olmak istiyor." ifadesini kullandı.