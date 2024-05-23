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Ekonomi

Türkiye'nin çalışmasına hayran kaldılar: Geleceğin dünyasını şekillendirecek etkide

Morality & Knowledge In Artificial Intelligence Başkanı Richard Foster-Fletcher, Türkiye'nin yapay zeka alanında tutum ve hevesinden etkilendiğini belirterek, 'Türkiye'de çok fazla startup enerjisi var, bu durumun geleceğin dünyasının şekillenmesinde etkili olacağını düşünüyorum.' dedi.

AA23 Mayıs 2024 Perşembe 15:28 - Güncelleme:
Türkiye'nin çalışmasına hayran kaldılar: Geleceğin dünyasını şekillendirecek etkide
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Foster-Fletcher, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yapay zekanın sorumlu, hesap verebilir ve etik olarak kullanımı ve gelişimini teşvik eden küresel kapasitenin oluşması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Türkiye'de yapay zeka alanında yürütülen çalışmaları bir süredir yakından takip ettiklerini aktaran Foster-Fletcher, Türkiye'nin bu alandaki tutum ve hevesinden etkilendiğini bildirdi.

Finansman kaynaklarına erişimle bir araya gelen startup ekosistemine çok fazla rastlanmadığını belirten Foster-Fletcher, "Türkiye'de çok fazla startup enerjisi var, bu durumun geleceğin dünyasının şekillenmesinde etkili olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Foster-Fletcher, bazı kamu-özel ortaklıklarının yapay zeka alanında yatırım yapması ve faaliyette bulunmasının da önem taşıdığına işaret ederek, "Yatırımlar ve teşvikler Türkiye'yi ileri taşıyabilecek, veri ekosistemini destekleyen olumlu işaretler." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği tarafında da yapay zeka alanında düzenlemeler yapıldığına dikkati çeken Foster-Fletcher, Hindistan gibi ülkelerde de büyük bir beyin gücü artışı yaşandığını, ülkelerin gelişmelerden geri kalmamak için çaba sarf ettiğini anlattı.

- "YAPAY ZEKA YATIRIMLARI MİLLİ GELİRE KATKI SAĞLAR"

Foster-Fletcher, İngiltere'nin de yönetişim ve inovasyon arasındaki savaşta kendi yolunu bulmaya çalıştığını bildirerek, şunları kaydetti:

"Küresel anlamda yapay zeka gelişmelerinin daha iyi noktaya gelmesi için herkeste Türkiye'nin yapay zeka alanında göstermiş olduğu gibi hırs ve heves olmalı. Yapay zeka alanında yapılan bu yatırımların milli gelire anlamlı katkı sağlamasını bekliyorum. Türkiye uluslararası platformda ciddi bir oyuncu ve teknolojiyi geçmişte olduğu gibi bugün de ülkeye uygun, etik açıdan daha kullanabilir hale getirerek onu ileri taşıyabilir. Bu harika bir fırsat."

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