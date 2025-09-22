Türkiye'nin ''Çelik Kubbe''sini takibe aldılar: Hiçbir İHA ona nüfuz edemeyecek

İspanyol basını, Türkiye'nin milli hava savunma sistemi Çelik Kubbe'ye geniş yer ayırdı. El Nacional gazetesi, projeyi "Hiçbir insansız hava aracı ona nüfuz edemeyecek" başlığıyla duyurdu ve İsrail'in Demir Kubbesi ile karşılaştırdı.

Başkan Erdoğan'ın "Türkiye'nin göklerdeki güvenlik şemsiyesi" olarak tanımladığı sistem; radarlar, sensörler, komuta merkezleri, haberleşme ağları, elektronik harp teknolojileri ve yapay zeka destekli analiz mekanizmalarıyla ülkenin hava sahasını çok katmanlı şekilde koruyacak.

Haberde, Türkiye'nin bu projeyle yalnızca caydırıcılığını artırmadığı, aynı zamanda savunmada dışa bağımlılıktan da uzaklaştığı vurgulandı.

"GENİŞ YELPAZEDE KORUMA SAĞLIYOR"

El Nacional'in değerlendirmesine göre Çelik Kubbe, üç aşamalı bir savunma zinciri oluşturuyor:

En kısa menzilde: Mini dronlar, İHA'lar ve taşınabilir füzeler etkisiz hale getiriliyor.

Kısa ve orta menzilde: Seyir füzeleri, helikopterler ve hafif uçaklar hedef alınıyor.

Uzun menzilde: Yerli SİPER füzeleriyle yüksek irtifalı tehditler bertaraf ediliyor.

Gazete, Türk modelinin İsrail'in Demir Kubbesi'nden farklı olarak daha geniş yelpazede tehditlere karşı koruma sağladığını ve özellikle yapay zeka tabanlı birleşik tehdit haritası sayesinde büyük avantaj sunduğunu yazdı.

Haberde ayrıca, ASELSAN'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 460 milyon dolar değerinde radar ve elektronik harp kabiliyetine sahip 47 araç teslim ettiği hatırlatıldı. Çelik Kubbe'nin özellikle Ankara ve Boğazlar gibi stratejik bölgelerde yoğunlaştırıldığı ifade edildi.

"TÜRKİYE YENİ BİR ÇAĞ AÇTI"

Modern savaşlarda dronların giderek daha kritik rol üstlendiğine dikkat çeken El Nacional, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı düzenlediği yoğun dron saldırılarını örnek göstererek Türkiye'nin benzer tehditlere karşı hazırlıklarını öne çıkardı.

İspanyol basını, Çelik Kubbe ile birlikte Türkiye'nin "savunmada yeni bir çağ açtığını" ve NATO içinde güçlenen caydırıcı rolünün, milli teknolojiye dayalı bağımsızlık vizyonuyla birleştiğini yazdı.