Türkiye'nin çiftlik balığı üretimi 10 yılda ikiye katlandı

AA 26.12.2019 17:09 - Güncelleme: 26.12.2019 17:09

Türkiye'nin su ürünleri yetiştiriciliğindeki üretimi, ihracatın da pozitif etkisiyle son 10 yılda yüzde 100'den fazla artışla 314 bin 537 tona yükseldi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumundan derlediği verilere göre, Türkiye'nin su ürünleri üretimindeki artış dikkati çekti. "Çiftlik" diye adlandırılan yetiştiricilikte 2000 yılında 79 bin ton olan balık üretimi, 2008'de ise 152 bin ton olarak kayıtlara geçti.

Bu rakam, 2018'de ise 314 bin 537 tona çıktı. Üretimdeki bu artış, ihracatada da olumlu yansıdı.