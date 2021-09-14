Türkiye'nin Danimarka'ya ihracatında ciddi artış bekleniyor

AA 14 Eylül 2021 Salı 11:08 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 11:10

İnce, AA muhabirine Türkiye'nin Danimarka ile dış ticaretinde yaşanan gelişmeler ve ikili ekonomik ilişkilerin geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile Danimarka arasında dengeli bir ticaret hacmi olduğuna dikkati çeken İnce, "Yaklaşık 1 milyar dolar ithalata karşı, 1 milyar dolarlık ihracat dengesi olan bir ülkeyle bu mekanizmanın Türkiye'nin ihracatı yönünde ciddi bir şekilde yükseleceğine inanıyorum. Ticaret hacmimizde ithalat belki 800 milyon dolar ya da 1 milyar dolar seviyesinde olacak ama ihracatımızın 1 milyar dolardan 2 milyar dolara 2 sene içerisinde çıkabileceğini düşünüyorum. Önemli olan Türk firmalarının standartlara uyum sağlayarak gerçekten bu işe odaklanması." şeklinde konuştu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'den Danimarka'ya gerçekleştirilen ihracat 1 Ocak-31 Ağustos 2020'de 588,3 milyon dolar iken bu sene aynı dönemde söz konusu ihracat yüzde 31,4 artışla 772,9 milyon dolara yükseldi. İnce, söz konusu artışa dikkati çekerek, Danimarka'ya olan ihracatta ciddi bir artış yaşandığını belirtti.

İnce, Türkiye'den, Danimarka'ya giyim eşyası ve aksesuarlarından, kara ulaşım araçlarına kadar birçok ürünün ihracatının gerçekleştirildiğini belirterek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"İhraç ettiğimiz, elektrikli makine ve cihazlar var. Diğer ulaşım araçları adı altında sınıflanan araçlar var. Sebze, meyve az da olsa var ve metallerden oluşan nihai ürünler var. Bizim ithalat yaptığımız ürünler nedir diye bakarsak en önemlisi metal cevherleri, hurda metaller var. Enerji üreten ve çeşitli sanayilerde kullanılan makinalar ve cihazlar var. Organik kimyasal ürünleri var. Bunların içinde enzimler var. Önemli olan aşılar var. Kimya sanayi ürünleri var. Elektrikli cihazlar var. Dolayısıyla ihracatımızda en kuvvetli alanımız tekstil gözüküyor. Onların da metal cevherleri gözüküyor. Ciddi manada dengeli bir ticaret hacmi var. Bir tarafın bir tarafa tahakkümü yok ama 2 milyar dolar mertebesi daha yukarıya gidebilir."

Küresel tedarik zincirinde eksenin Uzakdoğu'dan Avrupa'ya yakın ülkelere kaydığına vurgu yapan İnce, "Bu çok önemli bir konu, inanılmaz bir değişimi ifade ediyor. Salgının Türkiye'ye getireceği kazançların başında geliyor." dedi.

İnce, Danimarka'nın 5,8 milyonluk nüfusuyla zengin bir ülke olduğuna dikkati çekerek, "Danimarka birçok endekste dünyada 1'inci. Dolayısıyla Danimarka'dan metal cevheri ithalatından ziyade bazı kavramları, yenilikçi yaklaşımları ve elle tutulmayan iş yapış şekli gibi entelektüel sermayeyi de ithal etmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Danimarka'nın gıdalarda kullanılan enzimler konusunda başarılı bir ülke olduğuna da vurgu yapan İnce, "Buradaki gıda biyoteknolojisini ve tarımsal biyoteknolojiyi ülkemize getirmemiz gerekiyor." dedi.

İnce, Türkiye ile Danimarka arasındaki ticareti geliştirmek amacıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek şunlara vurgu yaptı:

"Türkiye-Danimarka İş Konseyi olarak, 28- 29 Ekim 2021'de Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Ayşe Ayşin Işıkgece'nin başkanlığında, Türk delegasyonu ile heyet ziyareti planlıyoruz. Burada muhataplarımız Danimarka Tarım Bakanlığı, Danimarka Tarım Bakanlığı'nın himayesi altında faaliyet gösteren kurumlar; gerek hayvancılık gerek bitkisel üretim, gerek tohumculuk, gerekse yeşil enerji konusunda çok iyi oldukları için yani yeşil enerjinin tarım alanında kullanımlarını incelemek için bir heyet olarak Danimarka'ya gidiyoruz. Ziyaret kapsamında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı da Danimarka'da Büyükelçiliğimizde iş insanlarıyla kutlamayı planlıyoruz."

Danimarka'ya ihracat yapmak isteyen firmalara da önerilerde bulunan İnce, "Danimarka'ya ihracat yapmak isteyen firmaların öncelikle bir iş planı olmalı. İkincisi, firmanın sunduğu teklif, yaptığı iş ve anlattığı verilerin birbiriyle uyumlu olması lazım. Danimarkalılar çok şeffaf, açık ve dürüst ilişkilerle iş birliğini yönetiyorlar. Danimarkalılar tedarikçilerinin de bir paydaş gibi hareket etmesini ve çok dürüst, adil ve etik ticaret yapmasını istiyorlar. Biz de Türkiye-Danimarka İş Konseyi olarak, Danimarka ile ticaret yapmak isteyen firmalara öncülük ediyor, yol gösteriyoruz." değerlendirmesini yaptı.