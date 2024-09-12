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Ekonomi

Türkiye'nin de gündeminde... Putin'den BRICS açıklaması

Türkiye'nin ilgisi tekrar gündemeyken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS'e 34 ülkenin katılmak istediğini belirterek, 'Birliğe yönelik ilgi artıyor.' dedi.

AA12 Eylül 2024 Perşembe 14:23 - Güncelleme:
Türkiye'nin de gündeminde... Putin'den BRICS açıklaması
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Putin, Rusya'nın St. Petersburg kentinde, 14. BRICS ülkeleri yüksek temsilciler güvenlik toplantısına katılan yetkililerle bir araya geldi.

Burada açıklamalarda bulunan Putin, söz konusu toplantıda, 1 Ocak'tan itibaren BRICS'e üye olan ülke heyetlerinin de yer aldığını söyledi.

Bugüne kadar BRICS kapsamında çeşitli alanlarla ilgili çok sayıda toplantı düzenlendiğine dikkati çeken Putin, 22-24 Ekim'de Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da BRCS Zirvesi'nin düzenleneceğini ve buraya birçok ülke liderinin katılacağını dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, BRICS'in önemine işaret ederek, "BRICS'e yönelik ilgi artıyor. 34 ülke, BRICS'in faaliyetlerine çeşitli şekilde dahil olmak istiyor." ifadesini kullandı.

- TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL BRICS ÜYELİĞİ

Türkiye'nin muhtemel BRICS üyeliği gündemdeki sıcaklığını koruyor.

Türkiye'nin, çalışmalarını yakından takip ettiği ve önemli zirvelerine de katılım gösterdiği BRICS'e katılması halinde birliğe kritik alanlarda fayda sağlayabileceği ifade ediliyor.

Uzmanlar, Avrupa, Kuzey Afrika, Asya ve Orta Doğu bölgelerinin kritik kesişim noktasında bulunan Türkiye'nin stratejik konumunun BRICS'in jeopolitik önemini artıracağını, söz konusu bölgelerdeki nüfuzunu güçlendireceğini belirtiyor.

Güçlü sanayisi ve pazar yapısıyla dünyanın önde gelen gelişen ekonomilerinden Türkiye'nin, BRICS'in ekonomik gücüne ve ticaret hacmine de katkı sağlayacağı öngörülürken, güçlü imalat sektörüyle Birlik üyesi ülkeleri bu alanda destekleyebileceğine işaret ediliyor.

Türkiye'nin olası BRICS üyeliğinin, birliğin pazar büyüklüğünü ve ticaret hacmini genişletmesi, üye ülkeler arasında yatırım, ticaret ve ekonomik işbirliği için yeni fırsatlar yaratması da bekleniyor.

Özellikle altyapı geliştirme konusundaki uzmanlığıyla Türkiye, BRICS'in kritik altyapı açıklarını giderme ve bölgeler arasında ekonomik bağlantıları kolaylaştırma çabalarında da tamamlayıcı bir rol oynayabilir.

Olası BRICS üyeliğinin Türkiye için de önemli avantajlar sağlayabileceğine işaret ediliyor.

Uzmanlar, BRICS üyeliğinin, Türkiye'ye dünyanın en büyük gelişen pazarlarından bazılarını içeren geniş ve dinamik bir ekonomik bloka daha faza erişim fırsatı sağlayabileceğini, bunun da Türk ihracatçılar için avantajlar yaratabileceğini belirtiyor.

BRICS genişlemesiyle tahminlere göre, küresel ekonominin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.

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