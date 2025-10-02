Türkiye'nin dev enerji eserleri dünya literatürüne altın harflerle girdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yazılı açıklamasında, son 23 yılda vizyoner yaklaşımla inşa edilen devasa projelerin, su kaynaklarını enerjiye dönüştürerek Türkiye'nin geleceğini aydınlattığını ifade etti.

Artvin'de inşa edilen Çoruh Nehri'nin "altın gerdanlığı" Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin, Türkiye'nin gözbebeği dev projelerinden biri olduğuna işaret eden Yumaklı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce (DSİ) söz konusu tesisin, bu yıl "Yeşil Ekonomi Zirvesi" kapsamında Dubai Yüksek Enerji Konseyince düzenlenen Emirates Enerji Proje Yarışması'nda, "Büyük Enerji Projeleri" kategorisinde aday gösterildiğini aktardı.



Yarışmanın, 2012 yılından bu yana enerji ve tabii kaynakların rasyonel kullanımını teşvik etmek amacıyla enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projeleri kapsamında düzenlendiğini vurgulayan Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Enerji verimliliği, alternatif enerji, sürdürülebilirlik ve çevrenin korunması konularında en iyi uygulamaların ve öncü çalışmaların ön plana çıkarılması hedeflenen yarışmada, başvurular 8 ana başlık altında alınıyor. Geçmiş yıllarda Türkiye'nin yanı sıra, diğer birçok ülkeden çeşitli kurum ve kuruluşlar farklı kategorilerde ödüller kazanmıştı. 2025'te de dünyanın 5. büyük barajı olan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali, söz konusu yarışmada 'Büyük Enerji Projeleri' kategorisinde birincilik ödülüne layık görülerek altın madalya kazandı. Bu ödülü kazanmış olmamız, ülkemiz adına gurur ve mutluluk vericidir. Kazandığımız ödül ile Türk mühendislerinin akıl teriyle inşa edilen ülkemizin gururu olan bu devasa eser, artık dünya literatürüne girmiş durumda. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

- "DÜNYANIN EN YÜKSEK 5. BARAJI UNVANINA SAHİP"

Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ne ilişkin bilgilere de yer verilen açıklamada, mühendislik harikası dev eserin inşaat sürecinde, inşaat makinelerinin vinçler yardımıyla havadan taşınmasının, dünya gündeminde de yer aldığı anımsatıldı.

Açıklamada, 275 metrelik yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, çift eğrilikli ince kemer beton barajlar kategorisinde ise dünyanın en yüksek 5. barajı unvanını da taşıyan tesisin, 22 Kasım 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldığı hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Yusufeli Barajı'nın su depolama hacmi, 2,13 milyar metreküpü buluyor. Bu dev gövdenin arkasında depolanan suyun potansiyel enerjisi, hidroelektrik santral vasıtasıyla yıllık ortalama 1 milyar 888 milyon kilovatsaatlik elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Bu üretim miktarı ile 2,5 milyon kişinin elektrik enerjisi ihtiyacı karşılanabiliyor. 2023'te elektrik enerjisi üretimine başlayan Yusufeli Barajı, akış aşağısında bulunan barajların hidroelektrik enerji üretimini de artırıyor. Bu çerçevede Deriner Barajı ve HES, Borçka Barajı ve HES, Muratlı Barajı ve HES ile Artvin Barajı ve HES'in hem enerji verimi yüzde 10 oranında artıyor, hem de Çoruh Nehri'nin getirdiği rüsubat (tortu, çöküntü) önemli ölçüde tutularak, bu barajların işletme ömrü uzuyor."

