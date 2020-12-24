Star.com.tr 24 Aralık 2020 Perşembe 12:37 - Güncelleme: 24 Aralık 2020 Perşembe 12:41

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, Gübretaş'a ait sahada 3,5 milyon onsluk altın kaynağı tespit edildiği duyurulmuştu. 6 milyar dolar civarında değere sahip altın kaynağı yabancı basında geniş yankı buldu.



"BİRÇOK ÜLKENİN GSYİH'SİNDEN DAHA BÜYÜK"

Gübretaş sahasında tespit edilen altın kaynağı için "Türkiye'de keşfedilen devasa altın hazinesi, birçok ülkenin GSYİH'sinden daha büyük" ifadelerine yer verildi. Haberde, "Maldivlerin GSYİH'sı 4,87 milyar dolar, Liberya 3,29 milyar dolar, Butan 2,53 milyar dolar, Burundi 3,17 milyar dolar, Lesotho 2,58 milyar dolar. Bu ekonomiler, Türkiye'de bulunan hazineden çok daha küçük boyuttadır. Benzer şekilde, Moritanya, Karadağ, Barbados, Guyana ve diğer pek çok ekonominin de Türkiye'de bulunan altın hazinesinden daha küçük" denildi.

REZERV 2 YIL İÇİNDE ÇIKARILACAK

Dünyanın sayılı maden alanlarından biri olarak tarihe geçmesi beklenen rezervin, milli ve yerli kaynaklarla Tarım Kredi ve Gübretaş iş birliğiyle Maden AŞ tarafından 2 yıl içinde çıkarılması için çalışmalara başlanacak.

VALİ ŞENTÜRK: ÇOK ÖNEMLİ BİR REZERV

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, Gübretaş'a ait sahada 3,5 milyon onsluk altın kaynağı tespit edilmesi kentte memnuniyetle karşılandı. Bilecik Valisi Bilal Şentürk, "Çok önemli bir rezerv. Bilecik'te maden çeşitliliği vardı ama özellikle altın konusunda bu kadar zengin bir rezervin olması bizi çok mutlu etti. Bunun oluşturacağı istihdam, ülke ekonomisine sağlayacağı katkı ve dolaylı katkıları hesaba kattığı zaman bölgemiz açısından çok önemli bir gelişme. İnşallah hayırlı olur." dedi. AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ettikleri dönemde bu sevindirici haberle yüzlerin güldüğünü dile getirdi.

GÜBRETAŞ: 6 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz, "Borsaya bildirdiğimiz raporda da sahada yaklaşık 3,5 milyon ons kaynak olduğu ortaya konuldu. Bunun da 1 milyon 920 bin onsunun kesinleşmiş, şu anda çıkarılmaya hazır altın rezervi olduğu ortaya konuyor. Ayrıca 1,6 milyon onsun da kaynak olarak yüzde 83 oranında rezerve dönüşeceğinin tespiti yapılıyor. Bu miktarı da hesaba katınca Söğüt altın madeni sahasında yaklaşık 3,2 milyon ons civarında altın varlığından bahsedebiliriz. Bugünkü fiyatlar üzerinden bunu da değer olarak ortaya koymaya kalktığımızda yaklaşık 6 milyar dolar civarında bir değerden bahsediyoruz." İfadelerini kullanmıştı.

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