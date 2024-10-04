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Ekonomi

Türkiye'nin dev projesinde önemli adım! Bir aşama daha geride kaldı

Mersin'de yapımı devam eden, Türkiye'de bir ilk olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1'inci Güç Ünitesi'nde ana sirkülasyon pompalarına ait elektrik motorlarının montajını tamamladı.

DHA4 Ekim 2024 Cuma 14:40 - Güncelleme:
Türkiye'nin dev projesinde önemli adım! Bir aşama daha geride kaldı
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Her birinin ağırlığı 58,3 ton, çapı 4 metre, yüksekliği yaklaşık 6 metre olan elektrik motorları, büyük boyutlu ekipman sınıfında yer alıyor. Elektrik motor yatakları otonom devre sisteminde dolaşan su ile ıslatılıyor ve soğutuluyor. Ana sirkülasyon pompalarının elektrik motorları, birincil devrede tuzdan arındırılmış olan soğutma sıvısının dolaşmasını ve ısının reaktör çekirdeğinden uzaklaştırılmasını sağlayacak.

Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları belirtti:

"Akkuyu NGS'nin 1'inci Güç Ünitesi'ndeki montaj çalışmaları planlandığı şekilde ilerliyor. Türkiye'nin ilk NGS projesinde görev alan mühendisler, ana sirkülasyon pompalarının dört elektrik motorunu tasarım konumuna monte etti. Montajın tamamlanması, motorları boru hatlarıyla donatmaya başlamamıza ve rölantide çalışmayı da içeren kabul testlerini yapmamıza olanak tanıyacak. Testler sırasında, yatakların ve motor gövdesinin ısınıp ısınmadığı ve titreşimin olup olmadığı da kontrol edilecek. Testler, ekipmanın tasarım parametrelerine uygunluğunu teyit edecek."

Ana sirkülasyon pompalarının rölantide çalıştırılması, reaktör tesisi birincil devresinin hidrolik teste tabi tutulması ve boru hatlarına su verilmesinden önce yapılması gereken önemli bir adımı teşkil ediyor.

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