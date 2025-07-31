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Ekonomi

Türkiye'nin dijital haritası e-Devlet'te! Bakanlık vatandaşların kullanımına açtı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'nu e-Devlet'e entegre ederek vatandaşların kullanımına açtı.

AA31 Temmuz 2025 Perşembe 12:17 - Güncelleme:
Türkiye'nin dijital haritası e-Devlet'te! Bakanlık vatandaşların kullanımına açtı
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla e-Devlet Kapısı ile kamu kuruluşlarının kullanımına sunulan sistem, şimdi de kontrollü erişimle vatandaşların kullanımına açıldı.

Akademik ve sektörel projeler için ihtiyaç duyulan tüm verilerin toplandığı platformla, arsa ya da konut alım sırasında merak edilen coğrafi bilgilere de sistem aracılığıyla e-Devlet üzerinden erişilebilecek.

- VERİLERE HARİTA ÜZERİNDEN ERİŞİLEBİLECEK

Vatandaşlar, e-Devlet kullanıcı bilgileriyle "www.tucbs.gov.tr" ve "turkiye.gov.tr" internet adreslerinden Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'na giriş yaparak hizmetten yararlanabilecek.

Platform aracılığıyla, vatandaşlar, akademisyenler, özel sektör ve kurumlar, kamuya ait coğrafi verilere e-Devlet'ten hızlı ve güvenli şekilde erişim sağlayabilecek.

Ayrıca vatandaşlar, Coğrafi Veri Talep Portalı ile 630 coğrafi veri katmanı üzerinden ihtiyaç duydukları tüm coğrafi verilere kolayca ulaşabilecek.

Arsa almak isteyen vatandaşlar arsanın konumunu girerek, bölgenin planlarını, elektrik, su gibi altyapı hizmetlerinin durumunu, ev almak isteyenler ise bir mahallenin yeşil alanlarını, parklarını, ulaşım altyapısını harita üzerinde öğrenebilecek.

Öte yandan, kırsalda tarım arazisi bulunan vatandaşlar, arazinin çevresindeki su kaynaklarının konumunu, toprak türünü öğrenecek.

Bir bölgenin deprem riski, heyelan alanları, dere yatakları gibi coğrafi bilgilerinde yer aldığı platformda, kamu kurum ve kuruluşlarının imar planlamasından afet yönetimine, ulaşım planlamasından çevresel etki analizlerine kadar birçok hizmetin hızlı ve doğru şekilde hayata geçirilmesi sağlanacak.

Kurumlar tarafından platforma eklenen veriler, belirlenmiş standartlara uygun olup olmadığı sistem tarafından otomatik olarak kontrol edilecek ve vatandaşlar bu platform üzerinden doğru, güncel ve güvenilir veriye kolayca ulaşabilecek.

Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'ndaki "Veri Sözlüğü" ile, Türkiye'de coğrafi veriler ortak bir dil kullanılarak kurumların coğrafi verileri üretirken aynı terimleri ve kavramları kullanması verilerin karışmamasını sağlayacak.

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