Türkiye’nin dijital parası yolda
2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre, yeni yılda uluslararası ticaret sisteminde kabul görecek alternatif para ve ödeme sistemleri geliştirilmesi için bir dizi çalışma yapılacak.
Bu kapsamda TÜBİTAK ve Merkez Bankası aracılığıyla Anlık Ödeme Sistemi’nin tasarım ve yazılım geliştirme aşamaları tamamlanacak. Yapılacak diğer düzenlemeler şöyle:
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Çin Merkez Bankası arasında yenilenen Para Takası Anlaşması kapsamında firmalara Çin yuanı reeskont kredisi kullandırılmasına benzer uygulamalar Türkiye ile finansal ve ticari ilişkileri yoğun olan ülkelere yayılacak.
- Hedef ülke merkez bankalarıyla ödeme sistemlerinin uyumlu çalışması imkanları araştırılacak ve ticaretin güvenilirliğini güçlendirici ve hızlandırıcı önlemler alınacak.
- Fintek ekosisteminin Türkiye’de gelişmesine yönelik yol haritası oluşturulacak.
- Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği kurulacak.
- Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından İstanbul Finans Merkezi bünyesinde bir Finans Teknopark kurulacak.
- Türkiye Reasürans Havuzu faaliyete geçirilecek.
- Finansal tüketicilerden alınan ücret ve komisyonlara ilişkin bilgilerin daha açık, anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir şekilde sunulması sağlanacak.
- Ücret/Komisyon İlan Formatı’nın finansal tüketiciye sunulmasını sağlayacak sistem hayata geçirilecek.
- Varlık yönetim şirketleri, Finansal Kurumlar Birliği’ne üye olacak.
- SPK kurul ücreti ve Merkezi Kayıt Kuruluşu saklama ücreti gibi işlem maliyetlerinde indirimler yapılacak
- Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı’na dayalı bir aylık vadeli işlem kontratlarının likiditesi artırılacak.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.