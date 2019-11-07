Türkiye’nin dijital parası yolda

Bu kapsamda TÜBİTAK ve Merkez Bankası aracılığıyla Anlık Ödeme Sistemi’nin tasarım ve yazılım geliştirme aşamaları tamamlanacak. Yapılacak diğer düzenlemeler şöyle:

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Çin Merkez Bankası arasında yenilenen Para Takası Anlaşması kapsamında firmalara Çin yuanı reeskont kredisi kullandırılmasına benzer uygulamalar Türkiye ile finansal ve ticari ilişkileri yoğun olan ülkelere yayılacak.