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Türkiye'nin dış ticaret açığı 76.8 milyar dolardan, 55.0 milyar dolara geriledi

Dış ticaret açığı 2018 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 28.4 düşüşle, 76.8 milyar dolardan, 55.0 milyar dolara geriledi. Buna göre, aylık dış ticaret açığı Aralık'ta, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71.1 azalarak 674 milyon dolara geriledi.

  • DHA
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliği ile oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre, 2018 yılında ihracat yüzde 7.0 artışla 168 milyar dolara yükselirken, ithalat yüzde 4.6 düşüşle 223 milyar dolara indi.
 
Buna göre, aylık dış ticaret açığı Aralık'ta, bir önceki  yılın aynı ayına göre yüzde 71.1 azalarak 674 milyon dolara geriledi.
 
İhracat, 2018 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.2 artarak 13 milyar 879 milyon dolara yükselirken, aynı dönemde ithalat yüzde 28.3 azalarak 16 milyar 553 milyon dolar oldu.
 
TÜİK verilerine göre, ihracat, Aralık'ta bir önceki aya göre yüzde 5.5 azalırken, ithalat yüzde 1.7 arttı. ihracatın ithalatı karşılama oranı bir önceki yılın aynı dönemindeki yüzde 60 düzeyinden Aralık'ta yüzde 83.8´e yükseldi.
 
Avrupa Birliği'ne (AB-28) yapılan ihracat Aralık'ta, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 0.4 artarak 6 milyar 550 milyon dolara yükseldi. AB'nin ihracattaki payı, bir önceki yılın aynı dönemindeki yüzde 47.1 düzeyinden Aralık'ta yüzde 47.2 oldu.
 
Bu dönemde, 1 milyar 786 milyon dolar ile en çok İthalat Rusya'ya yapılırken, bu ülkeyi 1 milyar 720 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 292 milyon dolarla Çin ve 997 milyon dolarla ABD izledi.
 
İhracatta, 1 milyar 205 milyon dolar ile ilk sırayı alan Almanya'yı, 893 milyon dolarla birleşik Krallık, 741 milyon dolarla İtalya ve 712 milyon dolarla Irak takip etti.
 
İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı Aralık'ta yüzde 73.8 olurken, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 16.5 ve orta yüksek teknolojili ürünlerin payı da yüzde 44.3 oldu. 

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