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Ekonomi

Türkiye'nin dışa bağımlılığını bitirecek keşifte büyük müjde: Başarıyla tamamlandı!

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali-2 tespit kuyusunda gerçekleştirilen doğal gaz keşfi hakkında çok önemli bir müjdeyi daha duyurdu. TPAO'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali-2 tespit kuyusunda, 2. rezervuar seviyesinde gerçekleştirdiğimiz kuyu akış testini de başarıyla tamamladık.' açıklaması yapıldı.

31 Ağustos 2021 Salı 20:58 - Güncelleme: 31 Ağustos 2021 Salı 21:00
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TPAO şirketinden Batı Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda "ultra derin denizde" yer alan Türkali-2 tespit kuyusu hakkında önemli açıklamalarda bulunuldu. Şirketin twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Keşfin Ateşi Karadeniz'den Yükselmeye Devam Ediyor! Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali-2 tespit kuyusunda, 2. rezervuar seviyesinde gerçekleştirdiğimiz kuyu akış testini de başarıyla tamamladık.


Bakan Dönmez'den açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Dönmez, şu ifadeleri kullandı:

2023'e adım adım... Enerjide bağımsızlık ateşimizin yeni alevi bugün gökyüzüyle buluştu. Karadeniz gazı 81 ilimizle buluşmak için gün sayıyor.

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