Türkiye'nin dışa bağımlılığını bitirecek keşifte büyük müjde: Başarıyla tamamlandı!

TPAO şirketinden Batı Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda "ultra derin denizde" yer alan Türkali-2 tespit kuyusu hakkında önemli açıklamalarda bulunuldu. Şirketin twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Keşfin Ateşi Karadeniz'den Yükselmeye Devam Ediyor! Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali-2 tespit kuyusunda, 2. rezervuar seviyesinde gerçekleştirdiğimiz kuyu akış testini de başarıyla tamamladık.
Keşfin Ateşi Karadeniz'den Yükselmeye Devam Ediyor! ���� ��— Türkiye Petrolleri A.O. (@trpetrolleri) August 31, 2021
Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali-2 tespit kuyusunda, 2. rezervuar seviyesinde gerçekleştirdiğimiz kuyu akış testini de başarıyla tamamladık. ✅#TürkiyePetrolleri #TPAO #KeşfinAteşi #Türkali2 pic.twitter.com/cWUjjo6ElL
Bakan Dönmez'den açıklama
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Dönmez, şu ifadeleri kullandı:
2023'e adım adım... Enerjide bağımsızlık ateşimizin yeni alevi bugün gökyüzüyle buluştu. Karadeniz gazı 81 ilimizle buluşmak için gün sayıyor.
2023'e adım adım...— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) August 31, 2021
Enerjide bağımsızlık ateşimizin yeni alevi bugün gökyüzüyle buluştu.��
Karadeniz gazı 81 ilimizle buluşmak için gün sayıyor. ���� https://t.co/qlZSMPiI2t