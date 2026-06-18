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Ekonomi

Türkiye'nin doğal hazineleri koruma altında! 3 ilde önemli karar yürürlüğe girdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından alınan kararla, 3 ilde bulunan bazı bölgeler 'doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı' ve 'doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı' olarak tescillendi.

AA18 Haziran 2026 Perşembe 10:53 - Güncelleme:
Türkiye'nin doğal hazineleri koruma altında! 3 ilde önemli karar yürürlüğe girdi
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Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü kararlarına göre, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Göl Mahallesi 6. Etap doğal sit alanı ile İstanbul'un Beykoz ilçesi Dereseki Mahallesindeki doğal sit alanı ve "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı ve doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak tescillendi.

Sarıyer'in Kilyos Caddesi ve yakın çevresi doğal sit alanı, "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı ve doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak revize tescil edildi. Doğal sit-kesin korunacak hassas alan revize tesciline yönelik yürütülen idari süreç devam ediyor.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası doğal sit alanı Kaçkar etabı da "doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak belirlendi.

  • çevre koruma
  • doğal sit
  • iklim değişikliği

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