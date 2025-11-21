Türkiye'nin e-ticaret hacmi 3 trilyon TL'ye ulaştı: Bakan Bolat rakamları paylaştı

Ticaret Bakanlığı tarafından e-ticaret sektöründeki işbirliklerini güçlendirmeyi, yenilikçi çözümleri öne çıkarmayı ve dijital ticaretin toplumsal ve ekonomik etkisini büyütmeyi hedefleyen Türkiye E-Ticaret Haftası başladı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye e-Ticaret Meclisinin katkısıyla İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, "Future-Commerce/Geleceğin Ticareti" temasıyla yapılıyor.

Programın açılış etkinliğinde konuşan Ticaret Bakanı Bolat, bu dönemde e-ticaret sektörüne yönelik iki önemli etkinlik gerçekleştirdiklerini, 3 hafta önce Ankara'da e-İhracat Zirvesi düzenlediklerini, bugün de Türkiye E-Ticaret Haftası'nın başladığını, organizasyonun sektör için çok başarılı olacağını söyledi.

Üreticilerin işlerinin büyümesi, üretimin ve satışların artması, tüketicilerin makul fiyatlardan kaliteli ürünlere ulaşması için yaptıkları çalışmaları anlatan Bolat, bu kapsamda tüm paydaşlarla sürekli istişare ve koordinasyon içinde olduklarını, adil, rekabetçi, gelişen ve güçlenen bir piyasa için gayret gösterdiklerini bildirdi.

Bolat, "Bu çerçevede Türkiye E-Ticaret Haftası kapsamında çok önemli paneller, sempozyumlar yapılacak. Dışarıda stantlar var gezilecek, alışveriş yapılacak. 17 bin katılım olduğu söylendi. Gerçekten dolu dolu geçecek bir E-Ticaret Haftası gerçekleşiyor." diye konuştu.

- "TÜRKİYE DÜNYA YATIRIMCILARI İÇİN EŞSİZ FIRSATLAR SUNMAKTA"

Bakan Bolat, programda uluslararası yatırımcıların da bulunduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye bugün 86 bin uluslararası şirkete ve yatırımcıya ev sahipliği yapıyor. Onların Türkiye'ye son 22 yılda getirdikleri 280 milyar doların üzerinde yatırım ülkemizde istihdama, üretime, ticarete ve ihracata büyük katkı yapıyor. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğindeki güçlü liderliği, istikrarlı yönetimi, çok başarılı dış politikası, ekonomisindeki çok büyük gelişimi, son 22 yılda milli gelirinin dolar bazında 6,5 kat artması, ihracatının mal ve hizmetler bazında 7,6 kat artması ve eşsiz coğrafi konumuyla dünya yatırımcıları için eşsiz fırsatlar sunmakta."

- "HER 5 TİCARETTEN BİRİSİ E-TİCARETTE"

Ticaret Bakanı Bolat, e-ticarette çok hızlı bir büyüme ve dönüşüm yaşandığını kaydederek, Kovid-19 salgınıyla birlikte e-ticaret sektöründeki hızın arttığını söyledi.

Bolat, "O döneme kadar dünyada ve Türkiye'de ticaretin içinde e-ticaretin payı yüzde 4,5-5'lerde dolaşırken 2-3 yılda yüzde 21'e kadar yükseldi. Şu anda da o civarda yani her 5 ticaretten birisi e-ticaret konumunda." ifadelerini kullandı.

Böylesine hızlı ve gelişen bir alanda hayata geçirdikleri düzenlemelerden ve yasal mevzuatlardan bahseden Bolat, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile pazar yerleri arasında adil rekabet ortamı tesis etmek ve çok oyunculu bir piyasa yapısının oluşmasının sağlandığını anlattı.

Bolat, e-ticaret alanında tüketicilerin korunmasına yönelik de önemli düzenlemeler hayata geçirdiklerinin altını çizerek tüketicinin bilgilendirilmesi, cayma hakkının kullanım şartları, iade süreçleri ve satıcının yükümlülüklerinin açık, şeffaf ve belirgin hale getirildiğini söyledi.

- "TÜRKİYE, E-TİCARETTE ULUSLARARASI YATIRIMCILAR İÇİN ÇOK CAZİP"

Bakan Ömer Bolat, e-ticaretin yıllık hacminin geçen yıl 6 trilyon dolara yükseldiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'de e-ticaret hacmi ise 2024'te tam 3 trilyon Türk lirasına ulaştı. Bunun karşılığı 90 milyar dolar. Kovid-19'dan önceki yıl olan 2019 ile 2024 arasında e-ticaret hacmi TL bazında 21 kat yükseldi. Bu önemli bir değişim, önemli bir trend. Perakende e-ticaret hacmi de aşağı yukarı 1 trilyon 620 milyar lira. Bu da toplam e-ticaret hacminin yüzde 55-60'ına tekabül ediyor. Perakende e-ticaretin genel e-ticaret içinde çok önemli bir payı olduğunu söyleyebiliriz. Perakende e-ticaretin bizdeki büyüme oranı yüzde 18, Avrupa'nın ortalaması yüzde 7. Bu hacimlerle birlikte Türkiye'de 2019'dan başlayarak e-ticareti ve perakende e-ticaretin dev adımlarla ilerlemekte olduğunu söylemek mümkün. Yatırımcılar bunun için bu sektöre önem veriyor ve yatırımlar yapıyor. Türkiye, e-ticaret sektöründe uluslararası yatırımcılar için çok cazip bir merkez halinde."

Bolat, Türkiye'de genel e-ticaret işlem sayısının 2024'te 6 milyar adede yaklaştığını, perakende e-ticaret işlem sayısının da 1 milyar 850 milyon adet olarak gerçekleştiğini ifade ederek "2024'te e-ticaretin gayrisafi yurt içi hasılamızdaki payı yüzde 6,5 olmuştur. Avrupa ile karşılaştırıldığında benzeri bir uyumu görmemiz mümkün." dedi.

E-ticaretteki işletme sayısının 2024'te 600 bine ulaştığını kaydeden Bolat, bu şirketlerin yüzde 78,6'sının bireysel, yüzde 17,8'inin limited, yüzde 3,6'sının anonim şirket olduğunu anlatan Bolat, "Bu durum, esnaflarımızın, kadın girişimcilerin, kooperatiflerin, kadın kooperatiflerinin de e-ticaret sektörünü kendilerinin pazarlama faaliyetleri arasında çok önem verdikleri bir mecra olduğunu ve çok düşük bir maliyetle erişim sağlayabildiklerini gösteriyor." diye konuştu.

- "DENETİMLERİMİZİ SIKI ŞEKİLDE YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ticaret Bakanı Bolat, e-ticaretin en yoğun olduğu sektörlerin "yeme-içme", "giyim, ayakkabı ve aksesuar", "elektronik", "ev, bahçe ürünleri, mobilya ve dekorasyon", "medikal", "kozmetik ve kişisel bakım" şeklinde sıralandığını söyledi.

Ürün güvenliğinin önemine işaret eden Bolat, şöyle devam etti:

"Tüketicilerimizin sağlığını, güvenliğini korumanın yanı sıra adil ve sürdürülebilir bir dijital ticaret ekosistemi oluşturmak çok büyük önem taşıyor. Malum son birkaç gündür ürün güvenliğinde yaşadığımız bazı müessif hadiseler ve Allah rahmet eylesin can kayıpları olmuştu. Bu nedenle ürün güvenliği meselesi bütün bakanlıklarımızın gerçekten önem verdiği bir alan. Ancak bu polisiye ve cezai tedbirlerle olduğu kadar sektör oyuncularının ve ilgililerin de kurallara uymasıyla alakalı ve sektörel iç denetimlerle de alakalı bir konu ama biz bu konudaki mevzuatlarımızı, denetimlerimizi ve yanlış yapanlara karşı cezai uygulamalarımızı her zaman kanunlara en uygun ve sıkı bir şekilde yapmaya devam edeceğiz."

- "E-TİCARETTE ÜRÜN GÜVENLİĞİ ÇOK ÖNEM VERDİĞİMİZ BİR ALAN"

Bakan Bolat, hazırladıkları Uzaktan Erişim Yollarıyla Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinin 1 Nisan'da yürürlüğe girdiğini anımsatarak "Elektronik ticarete yönelik piyasa gözetimi ve denetimi uygulamalarını ve bu piyasadaki kuruluşların kapasitesini geliştirmek amacıyla AB mevzuatına uygun olarak hazırlanan e-ticarette ürün güvenliği çalışması 9 Eylül'de başlatılmıştır. E-ticarette ürün güvenliği çok önem verdiğimiz bir alandır." değerlendirmesini yaptı.



E-ihracatın öneminden ve bu alanda sağlanan desteklere değinen Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Hedef e-ticaret pazarları, çevrim içi mağaza destekleri ve pazar yeri komisyon gideri gibi alanlarda Bakanlığımız e-ihracatçılarımıza mali destekler sunmaktadır. Ayrıca Kolay İhracat Platformu isminde kısa adıyla KİP denilen bir mekanizmamız var. Yapay zeka uygulamaları ve gelişmiş teknoloji altyapısıyla hedef pazarlar için dijital danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Kolayca online sisteme girilip bunlardan faydalanılabiliyor. Bunu bir adım daha ilerlettik. 2024 Ağustos'ta E-Kolay İhracat Platformunu (E-KİP) devreye aldık. Böylece akıllı robot sayesinde firmalarımıza piyasa analizleri, ürün analizleri, hedef pazarlar bilgileri sunabiliyoruz."

Bolat, bu alanda gümrüklerde yapılan düzenlemelerden bahsederek "Kadın girişimciler, genç üreticiler, KOBİ'ler, esnafımız ve tüm işletmelerin dijital ticarete daha fazla yer almalarını istiyoruz. Onların daha da güçlenmeleri için biz de Ticaret Bakanlığı ve hükümet olarak bu konuda gayretlerimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.