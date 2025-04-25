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Ekonomi

Türkiye'nin ekonomideki başarısı altın harflerle yazıldı: IMF'den ‘güçlü ivme' itirafı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Departmanı Direktörü Alfred Kammer, Türkiye ekonomisinin büyüme tahmininin yukarı yönlü revize edildiğini açıkladı. IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında düzenlenen Avrupa bölgesi ekonomi basın toplantısında konuşan Kammer, Türkiye'de 2023'ün ikinci yarısında gözlenen güçlü ekonomik ivmenin bu yılki büyüme beklentilerini etkilediğini söyledi.

AA25 Nisan 2025 Cuma 19:29 - Güncelleme:
Türkiye'nin ekonomideki başarısı altın harflerle yazıldı: IMF'den ‘güçlü ivme' itirafı
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IMF ve Dünya Bankasının Bahar Toplantıları kapsamında Avrupa bölgesi ekonomilerine ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

AA muhabirinin Türkiye ekonomisinin büyüme tahminlerine ilişkin sorusu üzerine Kammer, "Büyüme performansında gördüğümüz şey, bir ölçüde, 2024'ün ikinci yarısındaki çok güçlü ivmenin devamı niteliğinde ve bu da büyüme tahmininin yukarı yönlü revize edilmesine yol açtı. Küçük bir artış ama tarifelerin ve belirsizliklerin görünüm üzerindeki olumsuz etkisini telafi etmesi açısından önemli." dedi.

Kammer, Türk hükümetinin enflasyonla mücadele programının ise ilerlediğini, ekonomi ekibinin dezenflasyon programını uyguladığını söyledi.

Alfred Kammer, dezenflasyon sürecinin daha hızlı gerçekleşmesi gerektiğini ve bunun da daha sıkı bir makroekonomik politika bileşimini gerektirdiğini belirterek, bunun temel dayanağının daha sıkı bir maliye politikası olduğunu aktardı.

Kammer, "Peki neden bunu savunuyoruz? Çünkü enflasyonu düşürme çabası ne kadar uzarsa, ekonomi o kadar uzun süre kırılgan ve öngörülemeyen şoklara açık kalıyor. Bu nedenle dezenflasyon programının hızlanması gerekiyor ve bunun temel taşı daha sıkı bir maliye politikası." diye konuştu.

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN BU YILA İLİŞKİN BÜYÜME TAHMİNİ YUKARI YÖNLÜ REVİZE EDİLMİŞTİ

IMF, 22 Nisan'da yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini hafif yukarı yönlü revize ederken, gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini sabit tutmuştu.

Raporda, Türkiye ekonomisi için büyümenin 2025'te yüzde 2,7 ile dip yapmasının ve para politikasındaki son yön değişiklikleri sayesinde 2026'da yüzde 3,2'ye hızlanmasının beklendiği kaydedilmişti.

IMF, ocak ayında yayımlanan tahminlerinde, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,6 ve gelecek yıl yüzde 3,2 büyümesini öngörmüştü.

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