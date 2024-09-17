İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Eylül 2024 Salı / 14 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0542
  • EURO
    37,9178
  • ALTIN
    2830.28
  • BIST100
    9623.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

Türkiye'nin ekonomik adımlarına iki övgü

OECD, 'Makroekonomik politikalara güven artıyor. Türkiye'ye doğrudan yatırım akışı hızlanabilir.' derken Deutsche Bank, 'Uyku modundaki Türk tahvilleri değerlenecek' açıklamasında bulundu.

17 Eylül 2024 Salı 09:00 - Güncelleme:
Türkiye'nin ekonomik adımlarına iki övgü
ABONE OL

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye'de geleneksel makroekonomik politikalara dönüşün yatırımcıların güvenini artırdığını açıkladı. İstikrarlı ve güvenilir politikaların devamı halinde portföy yatırımlarının doğrudan yatırımlara dönüşebileceğini ifade eden OECD, uluslararası sermaye akışlarının da hızlanabileceği öngörüsünde bulundu, Merkez Bankası'nın yıl sonu için belirlediği yüzde 38'lik enflasyon hedefini ulaşılabilir gördü.

Deutsche Bank Stratejisti Christian Wietoska ve Ekonomist Yiğit Onay'ın imzasını taşıyan notta Türk tahvillerinin uyku modunda olduğu, fakat bunun daha ne kadar süreceğinin soru işareti olduğu vurgulandı. Raporda tahvillerin birkaç ay içinde ralli yapması ve eğrinin dikleşmesi beklentisi dile getirildi.

Bakan Şimşek canlı yayında duyurdu: En zor dönemi geride bıraktık

Türkiye'ye "hiper yatırım"

Bakan Bolat: 15 bin dolarlık milli gelire ulaşabileceğiz

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.