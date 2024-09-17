Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye'de geleneksel makroekonomik politikalara dönüşün yatırımcıların güvenini artırdığını açıkladı. İstikrarlı ve güvenilir politikaların devamı halinde portföy yatırımlarının doğrudan yatırımlara dönüşebileceğini ifade eden OECD, uluslararası sermaye akışlarının da hızlanabileceği öngörüsünde bulundu, Merkez Bankası'nın yıl sonu için belirlediği yüzde 38'lik enflasyon hedefini ulaşılabilir gördü.

Deutsche Bank Stratejisti Christian Wietoska ve Ekonomist Yiğit Onay'ın imzasını taşıyan notta Türk tahvillerinin uyku modunda olduğu, fakat bunun daha ne kadar süreceğinin soru işareti olduğu vurgulandı. Raporda tahvillerin birkaç ay içinde ralli yapması ve eğrinin dikleşmesi beklentisi dile getirildi.

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