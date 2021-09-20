Bakan Dönmez, çıkarılan yerli kömür hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Dönmez şu açıklamalarda bulundu:
"2020'de 89 milyon ton yerli kömür üretimiyle ekonomimize 7 miyar TL'lik katkı sağladık. Son 5 yılda 456.5 milyon ton kömürü gün ışığına çıkardık. Yan sektörlerle birlikte 120 bin kişiye istihdam sağladık. Türkiye'nin enerjisi, ekonomiye can suyu olmaya devam ediyor"
✅ 2020'de 89 milyon ton yerli kömür üretimiyle ekonomimize 7 miyar TL'lik katkı sağladık.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) September 20, 2021
✅ Son 5 yılda 456.5 milyon ton kömürü gün ışığına çıkardık.
✅ Yan sektörlerle birlikte 120 bin kişiye istihdam sağladık.
Türkiye'nin enerjisi, ekonomiye can suyu olmaya devam ediyor. pic.twitter.com/tUZiVIgBol