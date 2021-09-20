Bakan Dönmez, çıkarılan yerli kömür hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Dönmez şu açıklamalarda bulundu:

✅ 2020'de 89 milyon ton yerli kömür üretimiyle ekonomimize 7 miyar TL'lik katkı sağladık.



✅ Son 5 yılda 456.5 milyon ton kömürü gün ışığına çıkardık.



✅ Yan sektörlerle birlikte 120 bin kişiye istihdam sağladık.



Türkiye'nin enerjisi, ekonomiye can suyu olmaya devam ediyor. pic.twitter.com/tUZiVIgBol