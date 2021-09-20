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Ekonomi

Türkiye'nin ekonomisine dev katkı: Tam 7 milyar TL gelir elde edildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli olarak çıkarılan kömür hakkında açıklama yaptı. Bakan Dönmez, son 5 yılda 456.5 milyon ton kömürün gün ışığına çıkarıldığını söyledi. Öte yandan Bakan Dönmez, yan sektörlerle birlikte 120 bin kişiye istihdam sağladığının da altını çizdi.

DHA20 Eylül 2021 Pazartesi 20:08 - Güncelleme: 20 Eylül 2021 Pazartesi 20:45
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Bakan Dönmez, çıkarılan yerli kömür hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Dönmez şu açıklamalarda bulundu:

"2020'de 89 milyon ton yerli kömür üretimiyle ekonomimize 7 miyar TL'lik katkı sağladık. Son 5 yılda 456.5 milyon ton kömürü gün ışığına çıkardık. Yan sektörlerle birlikte 120 bin kişiye istihdam sağladık. Türkiye'nin enerjisi, ekonomiye can suyu olmaya devam ediyor"

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