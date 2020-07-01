AA 01 Temmuz 2020 Çarşamba 12:07 - Güncelleme: 01 Temmuz 2020 Çarşamba 12:11

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Sultan Abdülhamit döneminde hazırlanan ''Anadolu'da Genel Üretim Raporu''nda Filyos'ta denizden açılacak kanallar vasıtasıyla gemilerin Gökçebey ilçesine kadar girerek yükleme-boşaltma yapabileceği uluslararası bir ticaret ve sanayi alanı oluşturulması projesiyle kurulan yatırım hayali, havzanın 8 Eylül 2012'te Bakanlar Kurulu Kararı ile Karma Endüstri Bölgesi ilan edilmesiyle gerçeğe dönüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hayat bulan Filyos Limanı ve geri sahasındaki endüstri tesisleri için geliştirilen ''Filyos Vadisi Projesi'', Türkiye'nin en büyük 5 yatırımı arasında yer alıyor.



Bünyesinde Filyos Endüstri Bölgesi, Filyos Serbest Bölgesi ve Serbest Bölge Gelişme Alanı'nı da barındıran projede Filyos Limanı'nın Türkiye'nin artan dış ticaretini karşılamak ve bölgesel bir aktarma merkezi olmasını sağlamak için planlanan yatırım olarak dikkati çekiyor.



Toplamda 2 bin hektarlık alanı kapsayan Filyos'ta, Endüstri Bölgesi içerisindeki liman ve diğer kısımlar için ayrılan bölgeler çıkarıldıktan sonra sanayi tesisleri için planlanabilecek tahmini alan büyüklüğü 400 hektar olarak öngörülüyor.



- FİLYOS LİMANI'NDA YÜZDE 98 GERÇEKLEŞME SAĞLANDI



Filyos Limanı'nın 2014'te yapılan ihalesinin ardından 19 Temmuz 2016'da inşaatına başlanırken, haziran ayı itibarıyla ayrılan ödeneğin yüzde 70 nakdi kullanımı gerçekleştirildi.

Fiziki olarak yüzde 98 gerçekleşme sağlanan Filyos Limanı'nda inşaat çalışmalarının bu yılın sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Türkiye'nin üç büyük limanından biri olması planlanan Filyos Limanı'nın altyapı inşaatının 2020 yılında, üstyapısının 2023 yılında tamamlanması bekleniyor.

Filyos Limanı; konteyner, dökme yük ve kuru yükleri elleçlemek üzere liman tesislerini bünyesinde barındırırken, serbest bölge ve endüstri bölgesi yatırımlarıyla bölgeye gelecek yatırımları tamamlar özellik taşıyor.

- Filyos Limanı'nda yıllık elleçlenecek yük kapasitesi 25 milyon ton olacak

Projenin en önemli parçalarından biri olan Filyos Limanı'nın ilk etapta 5 milyon ton/yıl, ikinci etapta 20 milyon ton/yıl olmak üzere 25 milyon ton/yıl kapasiteye sahip olacak şekilde uygulamaya konulması planlanıyor.

Proje, Zonguldak Havalimanı'na yakınlığı, liman sahasının yakınından geçen demir yolu ve kara yolu bağlantısıyla önemli bir lojistik potansiyel barındırıyor.

Bölgenin bağımlı istihdam yapısını değiştirecek olan projenin, yeni iş alanları oluşturacak, mevcut tesislerin rekabet gücünü yükseltecek bir çalışma olarak öne çıkmasının yanı sıra Zonguldak, Bartın, Karabük illerinin yanında hinterland alanı içinde yer alan Ankara, Kırıkkale, Kastamonu, Çankırı, Bolu, Eskişehir ve Kayseri bölgesine de hizmet etmesi öngörülüyor.

- BÖLGE LOJİSTİKTE REKABETÇİ KONUMA GELECEK



Projeyle bölgenin, Filyos Vadisi'nin sanayi ve ticaret alanında yeni oluşumlara alternatif merkez olma şansına sahip olmasıyla lojistikte rekabetçi konuma gelmesi hedefleniyor.

Limanın yapımıyla İstanbul limanlarındaki yoğunluğun da azalması öngörülüyor.

Proje, geri sahasındaki endüstri tesisleri ile birlikte sahanın topografik koşullarının uygun olması ve bölgenin Ankara hinterlandında yer alması dolayısıyla özel bir öneme sahip bulunuyor.

Projeyle önemli bir ticaret merkezi haline gelecek Filyos Limanı'nın, Türkiye deniz taşımacılığı ihtiyacının yüzde 10-15'ini karşılamasıyla 20-30 bin kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam sağlaması hedefleniyor.