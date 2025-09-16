İSTANBUL 27°C / 17°C
Ekonomi

Türkiye'nin en uzun tünelinin yapımı son hız devam ediyor

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yapımı süren İskenderun-Topboğazı Otoyolu'nda incelemede bulundu. Hatay'da birçok mega projenin başlatıldığını dile getiren Masatlı, otoyol projesi kapsamında Türkiye'deki en uzun ve geniş tek tünelinin inşa edildiğini söyleyerek 'Bu projemizin en önemli bir diğer özelliği de milli bütçeden şimdiye kadar yapılan en büyük yatırımlardan biri olmasıdır.' dedi.

16 Eylül 2025 Salı 17:25
Türkiye'nin en uzun tünelinin yapımı son hız devam ediyor
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, otoyol projesi kapsamında Belen ilçesinde inşası süren 8 bin 500 metre uzunluğunda ve 17 metre genişliğindeki tüneli inceledi.

Yetkililerle görüşen Masatlı, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Masatlı, incelemesinin ardından gazetecilere, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kentte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dünyanın en büyük iyileştirme operasyonu yürütüldüğünü söyledi.

Hatay'da birçok mega projenin başlatıldığını dile getiren Masatlı, şöyle konuştu:

"Mega projelerimizden biri de kamuoyunun yakından takip ettiği İskenderun-Topboğazı Otoyolu ve Antakya Bağlantı Yolu ile İskenderun-Belen-Topboğazı Devlet Yolu projemizdir. Otoyol tüneli, 8,5 kilometre uzunluğu ve 17 metre genişliğiyle Türkiye'deki en uzun ve geniş tek tünel olma özelliğini göstermektedir. Bu projemizin en önemli bir diğer özelliği de milli bütçeden şimdiye kadar yapılan en büyük yatırımlardan biri olmasıdır."

Masatlı, projenin tamamlanmasıyla Amik Ovası'na hızlı, güvenli ve konforlu erişim sağlanacağını anlattı.

- "EKONOMİK VE ZAMAN TASARRUFU SAĞLAYAN BİR ULAŞIM AĞI KURULMUŞ OLACAK"

Yolun kente önemli katkılar sağlayacağını belirten Masatlı, şu ifadeleri kullandı:

"Kırıkhan, Hassa, İslahiye, Nurdağı, Kahramanmaraş ve Gaziantep'e kesintisiz ulaşım sağlanacaktır. Antakya Organize Sanayi Bölgesi, Hatay Havalimanı, Antakya ve diğer ilçelerimize doğrudan bağlantı sağlanacaktır. Böylece çok ekonomik ve zaman tasarrufu sağlayan bir ulaşım ağı kurulmuş olacaktır. Otoyolun açılmasıyla trafik yükü artacağı için Topboğazı–Antakya Devlet Yolu 3 şeride çıkarılmakta ve 9 adet farklı seviyeli kavşakla ulaşım daha güvenli hale getirilmektedir."

Tünelin 8 ayrı yerinde 24 saat esaslı çalışma yapıldığını bildiren Masatlı, "15 Nisan 2024'te başlanan projede iş bitirme seviyesinin T-1 tünelinde yüzde 74, T-2 tünelinde yüzde 5'lik seviyede. Viyadük imalatında ise yüzde 40 seviyesine ulaşılmıştır. Ekiplerimizin kesintisiz çalışmalarıyla bu mega projemizin, 2026 yılının sonlarına doğru bitmesi planlanmaktadır." dedi.

  • hatay
  • iskenderun
  • topboğazı otoyolu
  • tünel
  • Hatay Valisi Mustafa Masatlı
  • ulşaım
  • otoyol

