Ekonomi

Türkiye'nin enerji altyapısı tarihi bir dönüşümden geçti: 2025'te 15 bin 600 km doğal gaz hattı tamamlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, 'Sadece 2025 yılında 15 bin 600 kilometre doğal gaz dağıtım ve iletim hattı inşa ettik' dedi. Ayrıca Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002'de ‘Türkiye'deki bütün illere doğal gaz götürülmesi' yönünde bir hedef ortaya koyduğunu belirterek bu hedefi gerçekleştirdiklerini, bugün Türkiye'nin 81 ilinde doğal gaz bulunduğunu vurguladı.

IHA10 Kasım 2025 Pazartesi 13:03 - Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, son 23 yılda 81 il, 950 yerleşim yeri ve 229 Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) doğal gazı ulaştırdıklarını belirtti.

Bakan Bayraktar, gerçekleştirilen doğal gaz dönüşümü sayesinde yıllık 34 milyon ton karbon emisyonunun da engellendiğini açıkladı.

Ayrıca Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002'de 'Türkiye'deki bütün illere doğal gaz götürülmesi' yönünde bir hedef ortaya koyduğunu belirterek bu hedefi gerçekleştirdiklerini, bugün Türkiye'nin 81 ilinde doğal gaz bulunduğunu vurguladı.

"SON BİR YILDA 51 YERLEŞİM YERİNE DOĞAL GAZ ARZI SAĞLADIK"

Bakan Bayraktar, doğal gazda Türkiye genelinde konut abone sayısının 1 milyon arttığını belirterek, "2002 yılında sadece 5 ilde ve 57 yerleşim yerinde olan doğal gazı, inşa ettiğimiz 243 bin kilometrelik iletim ve dağıtım şebekemizle 81 il, 950 yerleşim yeri ve 229 OSB'ye ulaştırdık. 2002'de 1,3 milyon olan doğal gaz abone sayısı, bugün itibari ile 22 milyona yükseldi.

Sadece 2025 yılında 15 bin 600 kilometre doğal gaz dağıtım ve iletim hattı inşa ettik. Böylece, son bir yılda 51 yerleşim yerine doğal gaz arzı sağladık ve Türkiye genelinde konut abone sayısı da yaklaşık 1 milyon arttı.

Doğal gaz ulaştırılan yerleşim yeri sayısını 2025 sonunda 973'e çıkaracağız. Gerçekleştirdiğimiz doğal gaz dönüşümü sayesinde yıllık 34 milyon ton karbon emisyonunu engelliyoruz. Ayrıca, kükürt kaynaklı kirlilik oluşumunu da önlüyoruz.

Türkiye'de halihazırda 4 milyon hane, yerli doğal gazımızı kullanıyor. 2028'de bunu 4 katına çıkararak 16 milyon hanenin yerli doğal gazımızı kullanmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

