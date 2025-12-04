İSTANBUL 17°C / 10°C
Ekonomi

Türkiye'nin enerji filosu güçlendi: İkiz sondaj gemileri Mavi Vatan'da

Enerjide tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda Türkiye'nin filosuna eklenen 2 yeni sondaj gemisi, Mersin'de Taşucu Limanı'nda yan yana geldi. Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han'ın ardından göreve katılacak olan ve henüz isimleri belirlenmeyen ikiz gemiler, limandaki işlemlerinin ardından görev yerlerine uğurlanacak.

AA4 Aralık 2025 Perşembe 16:38 - Güncelleme:
Türkiye'nin enerji filosu güçlendi: İkiz sondaj gemileri Mavi Vatan'da
Türkiye'nin enerji filosuna eklenen 5. ve 6. ultra derin deniz sondaj gemileri, Mersin'deki Taşucu Ağalar İskelesi'nde yan yana görüntülendi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) devredildikten sonra Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı açıklarına demirleyen 6. sondaj gemisi, Ağalar İskelesi'ne çekildi.

Karadeniz'de görev yapacak gemi, 30 Eylül'de kente ulaştıktan sonra kırmızı-beyaza boyanan 5. derin sondaj gemisiyle yan yana geldi.

Aynı özelliklere sahip 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemileri, dronla görüntülendi.

Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han'ın ardından göreve katılacak olan ve henüz isimleri belirlenmeyen ikiz gemiler, limandaki işlemlerinin ardından görev yerlerine uğurlanacak.

