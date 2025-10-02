Türkiye'nin enerji koridoru rolü güçleniyor: 1.7 milyon tonluk petrol taşınacak

Kazakistan Enerji Bakanı Yerlan Akkenzhenov, bu yıl Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı (BTC) üzerinden 1,7 milyon ton petrol taşımayı planladıklarını ve söz konusu petrol boru hattına sadece Kazak şirketleri değil, aynı zamanda uluslararası petrol şirketlerinin de büyük ilgi duyduğunu belirtti.

Akkenzhenov, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen 16. Avrasya KAZENERGY Uluslararası Forumu kapsamında AA muhabirine konuştu.

Halihazırda Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattının Kazak petrolünün transiti için alternatif bir güzergah olduğunu kaydeden Akkenzhenov, "2025 yılının ilk 8 ayında BTC üzerinden 923 bin ton petrol sevkiyatı gerçekleştirdik ve bu yıl için toplam taşınacak petrol miktarını 1,7 milyon ton olarak planlıyoruz. Şu anda bu hacimleri artırmak için ortaklarımızla sürekli çalışıyoruz." dedi.

Kazak Bakan Akkenzhenov, genel olarak BTC'nin hem Kazak nakliyeciler hem de uluslararası petrol şirketlerinden büyük ilgi gördüğünü vurguladı.

Akkenzhenov, ayrıca Kazakistan'ın enerji sektörüne Türk yatırımcıların da ilgi duyduğunu aktararak, "Hükümet üyesi olarak Kazakistan Cumhuriyeti'ne yapılacak her türlü yatırımı kesinlikle memnuniyetle karşılıyorum. Türk kardeşlerimiz, Kazakistan'a yatırım yapacaklarsa tabii ki bunu desteklerim." ifadelerini kullandı.