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Ekonomi

Türkiye'nin FATF'ın gri listeden çıkması hakkında iş dünyası ne dedi?

Türkiye'nin Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkması iş dünyasında sevinçle karşılandı.

IHA28 Haziran 2024 Cuma 12:17 - Güncelleme:
Türkiye'nin FATF'ın gri listeden çıkması hakkında iş dünyası ne dedi?
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Türkiye'nin kara paranın aklanmasının önlenmesine yönelik FATF gri listesinden çıkış haberini "Başardık" mesajıyla açıklaması üzerine, karara ilişkin iş dünyasının görüşlerini paylaştı.

Avdagiç yaptığı açıklamada, "Ülkemizin FATF'ın gri listesinden çıkması, iş ve yatırım ortamımızı daha da güçlendirecek. FATF'ın yeni durum tespiti, ekonomi yönetimimizin kararlılıkla uyguladığı program ve yapısal reformlarla birleştiği zaman, küresel sermaye akışı ve iş perspektifinde yeni kapılar aralayacaktır. Ayrıca, uluslararası finans kuruluşlarının Türk şirketleriyle işlem yapma isteğine de taze bir güven getirecektir" dedi.

Karar, Türkiye'nin izlediği politikaların güvenilirliğini bir kez daha ortaya koyarken, uzmanlar gri listeden çıkışın yatırımcı girişlerinde artış sağlayacağını ifade etti.

  • FATF
  • ekonom
  • gri liste

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