Uraloğlu, Türkiye'nin ilk 5'inci nesil uydusu Türksat 5A'nın faaliyetteki 5'inci yılına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türksat 5A'nın üretim sözleşmesinin 2017 yılında Türksat AŞ ile Airbus Defence and Space arasında imzalandığını dile getiren Uraloğlu, "İmzanın ardından Airbus'ın Fransa (Toulouse) tesislerinde üretimi tamamlanan Türksat 5A, 8 Ocak 2021'de SpaceX'in Falcon 9 roketiyle ABD'deki Cape Canaveral Üssü'nden uzaya gönderildi. Uydumuz, 4 Mayıs'ta yörüngesine yerleşti." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Türksat 5A'nın faaliyete geçmesiyle Türkiye'nin uzay ve haberleşme alanındaki rekabet gücünün arttığını, uydu işletmeciliğinde bölgesel merkez olma hedefinin güçlendiğini söyledi.

Türksat 5A'nın 12 kilovat elektrik gücüne sahip olduğunu, Türkiye'nin 31 derece doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarını 35 yıla yakın süreyle güvence altına aldığını anlatan Uraloğlu, "28 Haziran 2021'de hizmet giren uydu, Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey ve Güney Afrika ile deniz havzalarını (Akdeniz, Ege, Karadeniz) kapsayan geniş bir coğrafyada TV yayıncılığı ve veri haberleşmesi hizmeti sunmaya başladı." diye konuştu.

TÜRKSAT 5A, YAYIN VE İLETİŞİM HİZMETLERİNE ÖNEMLİ KATKI VERDİ

Uraloğlu, bu hamleyle Türkiye'nin, yeni ku-band frekansını dünyada ilk kullanan ülkeler arasına adını yazdırdığına işaret ederek, Türkiye'nin uydu haberleşme kapasitesini artırmak amacıyla fırlatılan Türksat 5A uydusunun, geniş kapsama alanı ve yüksek veri iletim kapasitesiyle yayın ve iletişim hizmetlerine önemli katkı sağladığını bildirdi.

Türksat 5A'nın, özellikle Orta Asya bölgesinde askeri iletişim hizmetlerinde, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde de TV yayıncılığı alanında TÜRKSAT'ın hizmet kalitesini ve Türkiye'nin uydu haberleşmesini bir üst lige taşıdığına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Türksat 5A'nın sağladığı yüksek kapasite, 8K gibi yüksek çözünürlüklü yayıncılık teknolojileri için gereken bant genişliği ihtiyacını karşılayarak yayın kalitesini artırdı. Türksat 5A, kullandığı elektrikli itki sistemi sayesinde ömrünü 35 yılın üzerine çıkardı. Bu teknoloji, uydunun 2056 yılına kadar görev yapmasına olanak tanırken, yakıt için ayrılan kütlenin ekipmanlara aktarılmasıyla kapasitesi önemli oranda arttı. Uluslararası denizcilik faaliyetlerinde ve mobil sistemlerde yoğun şekilde kullanılan uydumuz, Arap dünyasının uydu operatörü olan Arabsat gibi global operatörlere de hizmet sunarak TÜRKSAT için önemli bir ihracat geliri oluşturdu."