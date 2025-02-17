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Ekonomi

Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücü 20 bin megavatı aştı

Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücü 16 Şubat itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,3 artarak 20 bin 398 megavata yükseldi.

AA17 Şubat 2025 Pazartesi 15:15 - Güncelleme:
Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücü 20 bin megavatı aştı
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AA muhabirinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, yenilenebilir enerji kaynakları içinde hidroelektrik santrallerinden sonra en büyük kapasiteyi oluşturan güneş enerjisi santrallerinin (GES) toplam elektrik kurulu gücündeki payı yüzde 17,5'e ulaştı. Bu oran, geçen yıl 16 Şubat'ta 13,8 olarak hesaplanmıştı.

Bu dönemde, Türkiye'nin elektrik kurulu gücü ise 116 bin 587 megavat olarak kayıtlara geçti.

Çatı tipi, saha ve hibrit santrallerin devreye alınmasıyla güneş enerjisi kurulu gücü 16 Şubat itibarıyla 20 bin 398 megavat seviyesine çıktı.

Türkiye'nin güneş ve rüzgar enerjisi kurulu gücünün 2035'e kadar 120 bin megavat seviyesine yükselmesi hedefleniyor.

Bu hedefe ulaşmak için her yıl ilave kapasite artışlarıyla birlikte 4-5 bin megavatlık GES kurulması gerekiyor.

Güneş enerjisinden elektrik üretimi mevcut durumda kömür ve doğal gaza göre yüzde 50 düşük maliyetle sağlanabiliyor.

2026'dan itibaren depolamalı güneş santrallerinin devreye alınmasıyla güneş enerjisinden elektrik üretiminde sürekliliğin sağlanması planlanıyor.

Güneş enerjisi sektöründe aynı zamanda deneme amaçlı 3 tarım GES uygulaması bulunuyor.

Türkiye'de yıllık üretim kapasitesi yaklaşık 44,5 gigavat olan 75 fotovoltaik panel üreticisi bulunuyor. Güneş paneli üreticilerinden halihazırda 3'ü, yıllık 6,1 gigavatlık "hücre" üretimini yurt içinde gerçekleştiriyor.

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