Türkiye'nin gurur projesinde yeni aşama! Dünyada bir ilk olacak

DHA 20 Temmuz 2021 Salı 17:00 - Güncelleme: 20 Temmuz 2021 Salı 17:00

Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de atılmıştı. Aradan geçen 4 yılı aşkın sürede büyük oranda tamamlanan 1915 Çanakkale Köprüsü, 8 ay sonra, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü olan 18 Mart 2022'de hizmete açılacak. Ana halatların montajının tamamlandığı köprüde artık araçların geçeceği yolu oluşturacak tabliye bloklarının montajına geçildi. Lapseki yakasında bulunan 680 metre uzunluğundaki yaklaşım viyadüğü ile Gelibolu yakasında bulunan 365 metre uzunluğundaki yaklaşım viyadüğüne ise ilk tabliye bloklarının montajı geçen günlerde yapılmıştı.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu oluşturacak, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki mega tabliye bloklarının bağlanacağı askı halatlarının ana halatlara montajı devam ediyor. Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılını simgeleyen köprünün 2 kule arasındaki 2023 metre uzunluğa sahip orta açıklığına ilk mega tabliye blok montajı yapıldı. Gemiyle getirilen mega tabliye bloku, ana halatlar üzerine geçen günlerde montajı yapılan kaldırma vinci ile yukarı kaldırılarak konuldu.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ASMA KÖPRÜSÜ OLACAK

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla köprü tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı beyaza boyanacak. 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprünün 770'er metre yan açıklıklar ile toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu 4 bin 608 metre olacak. Gidiş-geliş 3 şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak.

18 MART 2022'DE HİZMETE AÇILACAK

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak, hizmete açılacak. Çanakkale Boğazı, köprü ile 6 dakikada geçilebilecek.