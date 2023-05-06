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Ekonomi

TPAO duyurdu: Türkiye'nin gururu Fatih, Amasra-3'te sondaja başladı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), yaptığı açıklama ile Fatih Sondaj Gemisi'nin Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu Amasra-3'te sondaja başladığını bildirdi.

6 Mayıs 2023 Cumartesi 18:43 - Güncelleme:
TPAO duyurdu: Türkiye'nin gururu Fatih, Amasra-3'te sondaja başladı
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TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye'nin gururu Fatih, Amasra-3'te! Fatih Sondaj Gemisi, Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu Amasra-3'te sondaja başladı. Enerjide Bağımsız Türkiye hedefiyle karada ve denizde arama çalışmalarımız devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi olan Fatih, 2017'de TPAO envanterine katılmıştı.

  • Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
  • TPAO
  • Amasra-3
  • Fatih Sondaj Gemisi

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