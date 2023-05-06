TPAO duyurdu: Türkiye'nin gururu Fatih, Amasra-3'te sondaja başladı

TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye'nin gururu Fatih, Amasra-3'te! Fatih Sondaj Gemisi, Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu Amasra-3'te sondaja başladı. Enerjide Bağımsız Türkiye hedefiyle karada ve denizde arama çalışmalarımız devam ediyor." ifadesi kullanıldı.
Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi olan Fatih, 2017'de TPAO envanterine katılmıştı.
Türkiye'nin gururu Fatih, Amasra-3'te! ������— Türkiye Petrolleri A.O. (@trpetrolleri) May 6, 2023
Fatih Sondaj Gemisi, Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu Amasra-3'te sondaja başladı. ����#EnerjideBağımsızTürkiye hedefiyle karada ve denizde arama çalışmalarımız devam ediyor. pic.twitter.com/oLEL5rmcLA