Türkiye’nin güzellikleri Pekin EXPO’da olacak

Dünya ticareti ve turizmi için en büyük organizasyon sayılan EXPO bu yıl Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenecek. Türkiye’nin de geniş katılımla yer alacağı EXPO’da pek çok yeni ürün ile kültürel zenginlikler de sergilenecek. Amaçlarının Türkiye’yi her platformda tanıtmak olduğunu ifade eden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Küresel ekonomide belirleyici olmanın rolü, tanıtım ve algı yönetiminden geçiyor. Özellikle son zamanlarda hepimizin tanık olduğu üzere, bir ülkenin ne kadar güçlü olduğu kadar, ne kadar güçlü algılandığı da önemli” dedi.

20’NCİ KEZ KATILIM

Pekcan, ‘Yeşil Yaşa Daha İyi Yaşa’ temasıyla Pekin’de gerçekleştirilecek EXPO 2019’un bilgilendirme toplantısına katıldı. Küresel ekonomide belirleyici olmanın rolünün, tanıtım ve algı yönetiminden geçtiğine işaret eden Pekcan, şunları kaydetti: “Özellikle son zamanlarda hepimizin tanık olduğu üzere, bir ülkenin ne kadar güçlü olduğu kadar, ne kadar güçlü algılandığı da önemli. Biz de çalışmalarımıza bu yönde yön veriyoruz. EXPO’larda yer almanın, ülkemizin ekonomik ve siyasi başarılarının, çalışmalarının ve çabalarının daha etkin duyurulmasına fayda sağlayacağına inanıyoruz. EXPO’lar iş birliğini artıran, ülke tecrübelerinin paylaşıldığı alanlar. Son zamanlarda dünyada, sürdürülebilir bir kalkınma ve sürdürülebilir gelecek, insanların ortak noktası olmuş durumda. Ülkemiz de, EXPO’da dünyaya mesaj vermek arzusundadır. Türkiye ilk defa 1851 yılında Londra’da EXPO’ya katılım sağlamış. Çin’deki Pekin EXPO 2019 da bizim katılacağımız 20’inci EXPO olacak.”

PEKİN’E HEDİYE EDİLDİ

Pekcan “Çin bize bahçesini hediye ederken, bizim 2019 kapsamında yaptığımız çalışmalarda organizasyon tarafından Çin’de çok büyük takdir toplamış ve bizden kalıcı hale getirilmesini talep etmişlerdir. Biz de memnuniyetle kendi pavyonumuzu Çin’e hediye etmekten onur duyacağız” dedi.