Türkiye’nin güzellikleri Pekin EXPO’da olacak
Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenecek EXPO’da Türkiye’nin tanıtımını yapacaklarını belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan “1 Temmuz bizim milli günümüz. Onun için güzel hazırlıklarımız var” dedi.
Dünya ticareti ve turizmi için en büyük organizasyon sayılan EXPO bu yıl Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenecek. Türkiye’nin de geniş katılımla yer alacağı EXPO’da pek çok yeni ürün ile kültürel zenginlikler de sergilenecek. Amaçlarının Türkiye’yi her platformda tanıtmak olduğunu ifade eden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Küresel ekonomide belirleyici olmanın rolü, tanıtım ve algı yönetiminden geçiyor. Özellikle son zamanlarda hepimizin tanık olduğu üzere, bir ülkenin ne kadar güçlü olduğu kadar, ne kadar güçlü algılandığı da önemli” dedi.
20’NCİ KEZ KATILIM
Pekcan, ‘Yeşil Yaşa Daha İyi Yaşa’ temasıyla Pekin’de gerçekleştirilecek EXPO 2019’un bilgilendirme toplantısına katıldı. Küresel ekonomide belirleyici olmanın rolünün, tanıtım ve algı yönetiminden geçtiğine işaret eden Pekcan, şunları kaydetti: “Özellikle son zamanlarda hepimizin tanık olduğu üzere, bir ülkenin ne kadar güçlü olduğu kadar, ne kadar güçlü algılandığı da önemli. Biz de çalışmalarımıza bu yönde yön veriyoruz. EXPO’larda yer almanın, ülkemizin ekonomik ve siyasi başarılarının, çalışmalarının ve çabalarının daha etkin duyurulmasına fayda sağlayacağına inanıyoruz. EXPO’lar iş birliğini artıran, ülke tecrübelerinin paylaşıldığı alanlar. Son zamanlarda dünyada, sürdürülebilir bir kalkınma ve sürdürülebilir gelecek, insanların ortak noktası olmuş durumda. Ülkemiz de, EXPO’da dünyaya mesaj vermek arzusundadır. Türkiye ilk defa 1851 yılında Londra’da EXPO’ya katılım sağlamış. Çin’deki Pekin EXPO 2019 da bizim katılacağımız 20’inci EXPO olacak.”
PEKİN’E HEDİYE EDİLDİ
Pekcan “Çin bize bahçesini hediye ederken, bizim 2019 kapsamında yaptığımız çalışmalarda organizasyon tarafından Çin’de çok büyük takdir toplamış ve bizden kalıcı hale getirilmesini talep etmişlerdir. Biz de memnuniyetle kendi pavyonumuzu Çin’e hediye etmekten onur duyacağız” dedi.
Ülkemizi çok iyi tanıtacağız
Bakan Pekcan bütün katılımcılara teşekkür ederek, EXPO 2019’a, Türkiye’nin gösterdiği çabalara, iştirak sağlayarak destek beklediklerini dile getirerek, EXPO 2019’a 16 milyon katılımcı beklendiğini dile getirdi. Pekcan, “Bütün Çinli dostlarımıza ve diğer ülkelerden gelen dostlarımıza da Türkiye’nin bütün güzelliklerini tanıtma fırsatı bulacağız” dedi.
KÜLTÜRÜMÜZÜ TANITACAĞIZ
Pekcan “1 Temmuz bizim milli günümüz. EXPO 2019 kapsamında her ülkeye 1 gün veriliyor ve o ülke kendisini her alanda tanıtma ve etkinliklerini yapma fırsatı buluyor, bütün gözler o ülkeye çevriliyor. Bizim de onunla ilgili güzel hazırlıklarımız var. Folklor, semazen gösterilerimiz var, Türk sanatı ile ilgili gösterilerimiz var. İnşallah ülkemizi hep beraber orada en iyi şekilde temsil edip, Türk ürününü, Türk kalitesini, Türk medeniyetini Türk kültürünü bütün dünyaya tanıtma fırsatı bulacağız” diye konuştu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.