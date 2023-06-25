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Ekonomi

Türkiye'den kazandıran hamle! İlk 3'e girdik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin sağladığı güvenceyle açılan 'Tahıl Koridoru'nun birçok ülkeye yarar sağladığını belirterek, 'En fazla yük giden ülkeler Çin, İspanya, Türkiye ve İtalya oldu.' ifadesini kullandı. Uraloğlu,'Türkiye'nin sağladığı güvenceyle açılan Tahıl Koridoru birçok ülkeye yarar sağladı. Afrika ülkelerinin aldığı pay şu an yüzde 12 dolayında. Geçen 6 aylık dönemde bu rakam yüzde 6'ydı. Böylece Afrika ülkelerine giden tahıl miktarı iki katına çıkmış oldu' dedi.

AA25 Haziran 2023 Pazar 13:37 - Güncelleme:
Türkiye'den kazandıran hamle! İlk 3'e girdik
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Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yaşanan "gıda krizi" riskinin ortadan kaldırılması amacıyla oluşturulan "Tahıl Koridoru"na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin en fazla tahılın taşındığı üçüncü ülke olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "44 ülkenin yer aldığı listede, 987 geminin 290'ı Türk bayraklı olup, 224 gemi ise ülkemizin farklı limanlarına geldi. Toplamda, 13 tahıl ve tahıl ürünün çeşitleri, arpa, buğday, mısır, soya, buğday kepeği, işlenmiş karışık gıda, soya fasulyesi, ayçiçeği çekirdeği, ayçiçeği küspesi, ayçiçeği yağı ve bezelye bulunuyor." bilgisini verdi.

Uraloğlu, 1 Ağustos 2022-20 Haziran 2023 döneminde taşınan toplam tahıl miktarının 32 milyon ton olduğunu aktararak, "Türkiye limanlarına gelen miktar 3 milyon 659 bin ton. En fazla yük 7 milyon 662 bin 808 ton ile Çin'e gitmiştir. En fazla yük giden ülkeler Çin, İspanya, Türkiye ve İtalya oldu." ifadelerini kullandı.

- AFRİKA ÜLKELERİNE GİDEN TAHIL MİKTARI İKİ KATINA ÇIKTI

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katkılarıyla kurulan ve devamı sağlanan Tahıl Koridoru ile 3 milyon 978 bin 853 ton tahılın Afrika kıtasına taşındığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin sağladığı güvenceyle açılan Tahıl Koridoru birçok ülkeye yarar sağladı. Afrika ülkelerinin aldığı pay şu an yüzde 12 dolayında. Geçen 6 aylık dönemde bu rakam yüzde 6'ydı. Böylece Afrika ülkelerine giden tahıl miktarı iki katına çıkmış oldu."

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