Ankara'nın hamlesi darbeci Hafter'in umutlarını sona erdirdi!

Türkiye ile Libya arasında imzalanan ve başta Yunanistan, Mısır ve AB'nin hazmedemediği anlaşmanın yankıları sürüyor. 2019'daki mutabakatın bir uzantısı olarak imzalanan anlaşma Arap basınında gündem oldu.

Siyasi düzeyde, anlaşmanın Türkiye'nin Yunanistan, Rum kesimi, Fransa ve Mısır karşısında Akdeniz'deki konumunu güçlendirdiği ifade edildi.

Türkiye'nin Dibeybe hükümetine verdiği desteğin kararlılığı teyit edilirken, Libya Başbakanı Dibeybe'nin Temsilciler Meclisi tarafından başbakan olarak seçilen Fethi Başağa'ya karşı güç kazandığı belirtildi.

TÜRKİYE'NİN HAMLESİ DARBECİ HAFTER'İN UMUTLARINI SONA ERDİRDİ!

Libya hükümeti ile Türkiye arasındaki bu yakınlaşmada en büyük kaybedenin ise darbeci Hafter'in olduğu vurgulandı. Analiz yazısında, "Türkiye'nin Libya krizindeki varlığını bu anlaşma ve aslında önceki anlaşmalar aracılığıyla güçlendirmesi Hafter'in başkent üzerindeki otoritesini ve etkisini genişletme konusundaki tüm umutlarını sona erdirecek. Ayrıca küresel enerji krizi, onun yeniden petrol sahalarını kapatmaya ve ihracatını engellemeye başvurmasını da engelleyecektir" denildi.

Anlaşmanın siyasi yansımalarının önümüzdeki günlerde daha da artacağı belirtilen yazıda, "Ekonomik düzeyde, anlaşma Libya ve Türkiye arasındaki ortak yatırım fırsatlarını ikiye katlıyor, ekonomik ortaklığı ve petrol ve gaz üretimini artırma fırsatlarını geliştiriyor. Aynı zamanda Ukrayna'daki savaş nedeniyle Avrupa'daki enerji krizinin büyüklüğünü de ortaya koyuyor. İngiliz Kraliyet zırhlısının yakın zamanda Trablus'a yaptığı ziyaret, İngilizlerin petrol ve gaz rezervlerine sahip bir ülke olarak Libya'ya olan ilgisini gösteriyor ve bu, Rus petrol ve gazı için alternatif seçeneklerden biri olabilir" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye ve Libya, 3 Ekim'de her iki ülkenin de Akdeniz'in Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde (MEB) doğal gaz aramasını mümkün kılan bir mutabakat muhtırası imzalamıştı.