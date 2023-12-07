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Ekonomi

Türkiye'nin hamsi ihracatı arttı

Türkiye'den ocak-kasım döneminde yapılan hamsi ihracatı, yüzde 20 artarak 12 milyon 202 bin 980 dolara ulaştı.

AA7 Aralık 2023 Perşembe 13:27 - Güncelleme:
Türkiye'nin hamsi ihracatı arttı
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Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Türkiye'den 11 ayda 2 bin 479 ton hamsi ihraç edildiğini söyledi.

Söz konusu dış satımdan 12 milyon 202 bin 980 dolar gelir sağlandığını belirten Gürdoğan, bu rakamın, 10 milyon 129 bin 431 dolar gelir elde edilen geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 arttığını ifade etti.

Gürdoğan, hamsinin bu dönem 25 ülkede alıcı bulduğunu vurgulayarak, "Fransa, Belçika ve Almanya en fazla ihracat yapılan 3 ülke oldu. Fransa'ya bu dönem 4 milyon 361 bin 360, Belçika'ya 3 milyon 745 bin 655 ve Almanya'ya 1 milyon 91 bin 724 dolarlık hamsi satıldı." dedi.

Geçen yılın aynı döneminden farklı Özbekistan, Irak, Moldova, Malezya ve Somali'ye de bu dönem hamsi ihraç edildiğini kaydeden Gürdoğan, havaların soğumasına bağlı hamsinin bollaşmasıyla ilerleyen günlerde ihracatın daha da artmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

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