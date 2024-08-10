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  • Türkiye'nin havacılığa yeni imzası! 244 milyon avroluk mega proje bugün açılıyor
Ekonomi

Türkiye'nin havacılığa yeni imzası! 244 milyon avroluk mega proje bugün açılıyor

Türkiye'nin gökyüzüne açılan 58. kapısı Çukurova Uluslararası Havalimanı bugün açılıyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde yapımı tamamlanan ve 'Türkiye'nin havacılığa yeni imzası' olarak tanımlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak. Türkiye'nin kargoda ikinci büyük hubı ve Orta Doğu'ya açılan kapısı olarak değerlendirilen Çukurova Uluslararası Havalimanı kargo trafiğinin ticaret hacmini 2 katına çıkarması öngörülüyor.

AA10 Ağustos 2024 Cumartesi 12:04 - Güncelleme:
Türkiye'nin havacılığa yeni imzası! 244 milyon avroluk mega proje bugün açılıyor
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Mersin'in Tarsus ilçesinde yapımı tamamlanan ve bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak Çukurova Uluslararası Havalimanı hem bölgenin hem de Türkiye'nin turizm ve ticaretine katkı sağlayacak.

Türkiye'nin en önemli havacılık yatırımları arasında gösterilen ve kamu kaynağı kullanmadan, yap-işlet-devret modeliyle yaklaşık 244,5 milyon avroluk yatırımla gerçekleştirilen havalimanından 25 yılda 297 milyon 100 bin avro kira bedeli elde edilecek.

Tarsus ilçesinde 800 hektar üzerine inşa edilen havalimanında 110 bin metrekare terminal binası bulunuyor.

En geniş gövdeli yolcu uçaklarının iniş kalkış yapabileceği 48 uçak kapasiteli havalimanında 217 bin metrekarelik apron, 4 uçak kapasiteli 62 bin metrekarelik kargo apronu, 34 uçak kapasiteli 56 bin metrekarelik genel havacılık apronu yer alıyor.

Bölgenin ve ülkenin turizmine, ticaretine güç katması beklenen, Türkiye'nin kargoda ikinci büyük hubı ve Orta Doğu'ya açılan kapısı olarak değerlendirilen Çukurova Uluslararası Havalimanı kargo trafiğinin ticaret hacmini 2 katına çıkarması öngörülüyor.

Yüksek hızlı tren bağlantısı da yapılacak modern havalimanı 3 bin kişiye de istihdam sağlayacak.

56 bilet check-in bankosu ile yurt dışına gidecek vatandaşlar ve Türkiye'ye gelecek misafirler için 23 pasaport bankosunun yer alacağı havalimanında, 1477 araçlık katlı otopark, 60 taksi parkı, 26 otobüslük otopark hizmeti de verilecek.

Ağaç formunda tasarlanan hava kontrol kulesi, Çukurova'nın narenciyesinden esinlenilen turuncu rengi ve bölgenin simgesi pamuk motifleri ile süslü Çukurova Uluslararası Havalimanı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.

Türk Hava Yolları da (THY) 11 Ağustos'ta Adana ve Mersin yolcularının Çukurova Uluslararası Havalimanı üzerinden uçuşlarını gerçekleştireceklerini, bu nedenle 11 Ağustos (dahil) tarihinden sonra Adana ve Mersin varışlı-çıkışlı seyahat etmek isteyen yolcuların uçuş aramalarını yaparken Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı seçmeleri gerektiğini duyurmuştu.

  • Çukurova Havalimanı
  • Mersin Havalimanı
  • Türkiye Hava Ulaşımı

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