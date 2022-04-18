Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki kuyrukta yüzlerce tır, yüklerini Avrupa'ya götürmek için sırada bekliyor.

Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Türkiye'den çıkış yapmak isteyen tırların kuyruktaki bekleyişi saatler sürüyor.

Tır sürücüsü Engin Tatar, AA muhabirine, Almanya'ya yük taşıdığını, saatlerdir kuyrukta beklediğini söyledi.

Kuyruğa dün sabaha karşı girdiğini belirten Tatar, "Hala buradayım. Önümde 7 kilometre var. Bulgaristan çok ağır çalışıyor. Bizim kapılar hızlı çalışıyor. Şimdi gidip baksak gümrüğün çıkışında Bulgaristan'a girmek için en az 50 araba bekliyor sırada." dedi.

Romanya'ya cam taşıyan Orhan Yılmaz da 2 gündür sırada beklediğini, Hamzabeyli'de beklemenin sürücüleri yolculuktan daha fazla yorduğunu ifade etti.