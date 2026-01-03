İSTANBUL 14°C / 13°C
Ekonomi

Türkiye'nin ihracat gücü: Otomotiv endüstrisinde rekor rakam

Türkiye ihracatında geçen yılın lideri otomotiv endüstrisi oldu. 41,5 milyar dolarlık dış satım gerçekleştiren sektör, sanayi grubunun ihracattaki ağırlığını bir kez daha ortaya koydu.

3 Ocak 2026 Cumartesi 18:43
Türkiye'nin ihracat gücü: Otomotiv endüstrisinde rekor rakam
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen yıl sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 41,5 milyar dolarlık ihracat yaptı. En fazla ihracat yapan sektörler arasında kimyevi maddeler ve mamulleri 31,9 milyar dolarla ikinci, 17,7 milyar dolarla elektrik ve elektronik sektörü üçüncü sırada yer aldı.

2025 yılında en fazla ihracat artışı sağlayan sektör yüzde 48,8'le savunma ve havacılık sanayii oldu.

Türkiye ihracatının yüzde 82'sini gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen yıl yüzde 6 artışla 194,8 milyar dolar olarak hesaplandı.

2025 yılında ihracatın yüzde 15,3'ünü gerçekleştiren tarım grubunda yüzde 0,6'lık artışla 36,4 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,6'sını oluşturan madencilik grubunda yüzde 3,4'lük yükselişle 6,2 milyar dolarlık dış satım yapıldı.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Geçen yıl en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke 19,8 milyar dolarla Almanya, 14,2 milyar dolarla Birleşik Krallık, 13,2 milyar dolarla ABD olarak sıralandı.

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 95,2 milyar dolarla İstanbul, 22,9 milyar dolarla Kocaeli ve 17,9 milyar dolarla Bursa oldu.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2024 ve 2025'in ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):

