Türkiye’nin ihracat iklimi iyileşiyor
Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen öncü gösterge olan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İhracat İklimi Endeksi’nin mart sonuçları açıklandı.
Eşik değer olan 50.0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların ihracat ikliminde iyileşmeye işaret ettiği endeks, martta 52.3 seviyesinde gerçekleşti. Mart endeksi, güçlü ve yakın dönem trendleriyle uyumlu bir iyileşmeye işaret etti. İyileşme, Orta Doğu pazarlarında güçlenen talebin Avrupa’daki yavaşlama işaretlerini telafi etmesinden kaynaklandı. BAE ve Suudi Arabistan’da büyüme güç kazandı. ABD’de ekonomik aktivite önceki aya kıyasla yavaşlamakla birlikte güçlü hızda artarken, Çin’deki aktivite de Haziran 2018’den beri gözlenen en yüksek hızda arttı. İhracat İklimi Endeksi hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker “Mart ayında Avrupa’dan gelen talepte zayıflık sürerken, bu boşluğu BAE ve Suudi Arabistan’daki aktivitenin ivme kazanmasıyla birlikte Orta Doğu pazarları kapattı” dedi.
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