İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1608
  • EURO
    6,6738
  • ALTIN
    333.329
  • BIST100
    113928
Ekonomi

Türkiye'nin ihracatçı firma sayısı artıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı (TİM) İsmail Gülle, 'Ocak ayında bin 560 firma ihracata 'merhaba' dedi. Bu aile gittikçe büyüyor. Türkiye'nin en büyük şansı genç ve dinamik nüfusu. Bizler gençlerin farkındayız.' dedi.

AA24 Şubat 2020 Pazartesi17:18 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 17:18

Gençleri ihracata yönlendirmek ve yenilikçi fikirlerini iş hayatına sunmak amacıyla kurulan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) "Genç İhracatçılar Konseyi Holü", birlik binasında düzenlenen törenle açıldı.

TİM Başkanı Gülle, açılışta, gençlerin böyle bir organizasyonunda yer almasını çok önemsediğini söyledi.

Geleceğin ihracatçılarını bu işe hazırlamak niyetinde olduklarını dile getiren Gülle, şöyle konuştu:

"Teknolojinin en üst seviyede kullanıldığı dönemi yaşıyoruz. Alışkanlıklar ve yaşam şekilleri değişti. Bütün ihracatçılara ulaşmak istiyoruz. Geçen yıl TİM ailesine 17 bin 544 yeni ihracatçı katıldı. Ocak ayında bin 560 firma ihracata 'merhaba' dedi. Bu aile gittikçe büyüyor. Türkiye'nin en büyük şansı genç ve dinamik nüfusu. Bizler gençlerin farkındayız."

Projenin İzmir'den başlamasının son derece anlamlı olduğuna dikkati çeken Gülle, Genç İhracatçılar Konseyi'nde projeler üretilmesi gerektiğini aktardı.

- Ege'den Türkiye'ye

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise bütün birlik başkanlarının projeye destek verdiğini dile getirdi.

Konseyde 40 yaş ve altındaki ihracatçıların yer aldığına işaret eden Eskinazi, gençlerin başarıya ulaşması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve EİB Genç İhracatçılar Konseyi Başkanı Erkan Zandar da hazırladıkları çalışmanın Türkiye'de bir başlangıç olduğunu, diğer tüm birliklerin de bu şekilde organize olmasını beklediklerini söyledi.

Proje için büyük uğraş verdiklerini vurgulayan Zandar, emeği geçenlere teşekkür etti.

İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem! Sınır köyünde kerpiçten yapılan bazı evler yıkıldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dikkat çeken açıklama: Türkiye, Rusya ve ABD'ye hayır diyebiliyor
Dikkat çeken açıklama: Türkiye, Rusya ve ABD'ye hayır diyebiliyor

Dikkat çeken açıklama: Türkiye, Rusya ve ABD'ye hayır diyebiliyor

HDP'li Buldan CHP-HDP-İP ittifakının adını koydu
HDP'li Buldan CHP-HDP-İP ittifakının adını koydu

HDP'li Buldan CHP-HDP-İP ittifakının adını koydu

Türkiye'nin en büyük savaş gemisine yerli sistem
Türkiye'nin en büyük savaş gemisine yerli sistem

Türkiye'nin en büyük savaş gemisine yerli sistem

'Türkiye olmasaydı şu anki pozisyonumuzda olmamız mümkün olamayacaktı'
'Türkiye olmasaydı şu anki pozisyonumuzda olmamız mümkün olamayacaktı'

'Türkiye olmasaydı şu anki pozisyonumuzda olmamız mümkün olamayacaktı'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.