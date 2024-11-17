Türkiye'nin ilk dijital kamu bankası yerli teknolojiyle hayata geçiyor

Ziraat Teknoloji Genel Müdürü Tuzcu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Ziraat Teknoloji'nin, Ziraat Finans Grubu içerisinde yer alan farklı şirketlere hizmet vermek üzere kurulan bir teknoloji şirketi olduğunu söyledi.

Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankası başta olmak üzere 18 farklı ülkede bulunan Ziraat Bankası iştirak ve şubelerine hizmet götürdüklerini belirten Tuzcu, şöyle devam etti:

"Ziraat Teknoloji, Ziraat Finans Grubu'nun teknoloji üssü olarak tanımlanabilir. Temelde yazılım geliştirme faaliyetleri yürütüyoruz, bununla birlikte grubumuzun tüm altyapı sistemleri ve veri merkezlerinin yönetimini de biz sağlıyoruz. Bu anlamda, yerli ve milli çözümler üreten bir teknoloji şirketiyiz."

Tuzcu, müşteri deneyiminin en hassas oldukları konulardan biri olduğunu vurguladı.

Şirket içinde kullanıcı deneyimi ekiplerinin bulunduğunu, bu ekiplerin incelemesi sonrasında çalışmaların kullanıcılara sunulduğunu ifade eden Tuzcu, düzenli yapılan saha çalışmalarında iletilen öneri ve geri bildirimlerin sürekli değerlendirildiğini aktardı.

Tuzcu, Ziraat Mobil'in Türkiye'de en fazla kullanılan bankacılık uygulaması olduğuna dikkati çekerek, uygulamanın 23 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı olduğunu ve yoğun günlerde yaklaşık 32 milyon kullanıma ulaşan trafik aldığını belirtti.

- "DİJİTAL BANKA ALANINDA ÖNEMLİ BİR POTANSİYEL GÖRÜYORUZ"

Dijital kanallar açısından Türkiye'deki en geniş işlem setini sunan teknoloji şirketi olduklarını dile getiren Tuzcu, Ziraat Finans Grubu'nun, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) faaliyet izni alan dijital bankası hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Günümüzde rekabet dijital bankacılık üzerine yoğunlaşmış durumda. Çok farklı ürün ve hizmetler geliştiriliyor ancak doğuştan dijital olan, tüm geliştirme süreçlerini dijitale endeksli yapan ve müşterilerinin beklentilerinin de bu doğrultuda şekillendiği yeni bir ekosistem gelişiyor. Oyuna yeni oyuncular giriyor, dolayısıyla geleneksel bankalar açısından ciddi bir yeni rekabet alanı söz konusu. Rekabet arttığı için geleneksel bankaların bu alana daha fazla odaklanma ve yatırım yapma ihtiyaçları var.

Biz de Ziraat Finans Grubu olarak bu noktada önemli bir potansiyel görüyoruz ve yakın zamanda bu alanda da hizmet sunmaya başlayacağız. Bu amaçla Türkiye'nin bir banka sahipliğinde kurulan ilk dijital kamu bankasının altyapısını tamamladık. Öz kaynaklarımızla geliştirdiğimiz ana bankacılık yazılımı ve geniş işlem setiyle donatılmış dijital kanalları ile yeni bankamızın tüm sistem altyapısı hazır durumda. Birçok yenilikçi çözümü müşterilerimize sunacağımız dijital bankamız yakın zamanda hayata geçecek."

- "TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK FİNANS VERİ MERKEZİ İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADIK"

Tuzcu, yatırımlarını stratejik önceliklere göre planladıklarını vurgulayarak, bu öncelikleri şöyle sıraladı:

"Ziraat Teknoloji olarak Türkiye'nin en geniş finansal ağına hizmet veriyoruz. 1959 şube, 7 bin 780 adet ATM'den oluşan bir sistem ağını yönetiyor, 55 milyonu aşan banka müşterisine hizmet veriyoruz. Bu nedenle birinci önceliğimiz sistem sürekliliği, yani sistemlerin 7/24 kesintisiz şekilde çalışmasını sağlamak. İkinci olarak, bilgi güvenliği, en öncelikli yatırım yaptığımız alanlardan biri. Müşteri verilerinin güvenliği ve gizliliği bizim üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir konu. Bu alanlarda gerekli bütün tedbirleri proaktif bir şekilde alıyoruz. Nihai anlamda ise finans grubumuzun ihtiyaçları doğrultusunda en güncel teknolojileri kullanmak suretiyle yenilikçi ürünler geliştirmek ve tüm bu büyük operasyonları verimli bir şekilde yürütmeyi amaçlıyoruz."

Tuzcu, siber güvenlikten sorumlu, 7/24 çalışan ekiplerin bulunduğunu, güvenlik alanında en güncel teknolojilerin sistemlere entegre edildiğini ve yetkin insan kaynağıyla sistemlerin 7 gün 24 saat aktif şekilde izlendiğini söyledi.

Veri merkezlerinin uluslararası sertifikasyona sahip olduğuna işaret eden Tuzcu, "Kendi içindeki sistem yedekliliğinin yanı sıra uzak lokasyon yedeği de bulunan veri merkezlerimiz sayesinde her türlü acil duruma karşı hazırlıklıyız. Ayrıca önümüzdeki dönemde Türkiye'nin en büyük finans veri merkezini hayata geçirmek üzere çalışıyoruz." diye konuştu.

Tuzcu, Türkiye'de en fazla kurum entegrasyonunun Ziraat Finans Grubu tarafından gerçekleştirildiğini ve uzun süredir finteklerle işbirliği içerisinde olduklarını anlattı.

Tuzcu, yerli fintek ekosistemin gelişmesi için fayda sağlayacağını düşündükleri alanlarda işbirlikleri yaptıklarını söyledi.

- "ANA BANKACILIK YAZILIMIMIZ İLE YURT DIŞINA TEKNOLOJİ TRANSFERİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Tuzcu, yurt dışı birimlerine yerinde altyapı, bilgi güvenliği ve proje yönetimi desteği sunduklarını ifade ederek, yakın zamanda gerçekleştirilen teknoloji ihracına değindi.

Türkiye'de geliştirdikleri ana bankacılık yazılımını Ziraat Londra şubesinde kullanmaya başladıklarına işaret eden Tuzcu, şöyle devam etti:

"İngiltere bankacılık sistemine uygun bir şekilde geliştirilen bu yazılım, temmuz ayından bu yana Londra'da kullanılıyor. Böylece yurt dışı birimlerimize de teknoloji transferine başlamış olduk ve bu bizim için çok önemli bir mihenk taşı. Ziraat Teknoloji olarak global bir teknoloji şirketi olma vizyonuyla hareket ediyoruz. 18 ülkedeki ağımızı kullanarak hem bu ülkelere daha kaliteli hizmet sunabilmek hem de Türkiye'de ürettiğimiz değerleri bu ülkelerde kullanıma sunmak için çalışmalarımızı büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz."

Tuzcu, yapay zekanın iş süreçlerine entegre edildiğini, sanal asistan uygulamaları, süreç otomasyonu, nakit yönetimi, kredi değerlendirme süreçleri, erken uyarı sistemleri gibi birçok alanda bunun etkin şekilde kullanıldığını kaydetti.

Yapay zeka ile veri analizi yapmanın ötesinde anlamlı bir çıktı üretildiğine dikkati çeken Tuzcu, şu ifadeleri kullandı:

"Kullandığımız modelleri doğru şekilde eğitmemiz ve çıktının gerçekten anlamlı olduğunu teyit etmemiz gerekiyor. Bu noktada çok dikkatli çalışıyoruz. Verinin kullanımı, yetkilendirme, rol ve senaryolara göre bilgiye erişim gibi konularda çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Kendi veri merkezlerimizde konumlandıracağımız büyük dil modeli üzerinde çalışıyoruz. Belirlediğimiz metriklere uygun olarak optimize edilen bu model, sektörümüze özgü gereksinimleri karşılayacak şekilde özelleştirilmektedir."

Tuzcu, üretken yapay zekanın yanı sıra blok zincir teknolojisi, dijital bankacılık uygulamaları ve açık bankacılık gibi alanların bir arada değerlendirildiğinde finans sektöründe "oyunun değiştiğini" ve Ziraat Teknoloji'nin bu alanlarda gerekli altyapı ve AR-GE çalışmalarını yaparak yeni döneme hazırlandığını sözlerine ekledi.