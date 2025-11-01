İSTANBUL 21°C / 13°C
  • Türkiye'nin ilk e-Ticaret Haftası geliyor! Başarılı dijital girişimler ödüllendirilecek
Ekonomi

Türkiye'nin ilk e-Ticaret Haftası geliyor! Başarılı dijital girişimler ödüllendirilecek

Ticaret Bakanlığı öncülüğünde, ETİD ile TOBB Türkiye e-Ticaret Meclisi işbirliğinde ilk kez düzenlenecek 'Türkiye e-Ticaret Haftası'nda dijital ticaret dünyasının başarılı isimleri ödüllendirilecek. Başvurular, 9 Kasım'a kadar internet adresi üzerinden yapılabilecek.

AA1 Kasım 2025 Cumartesi 15:36 - Güncelleme:
Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneğ'nden (ETİD) yapılan açıklamaya göre, Bakanlık tarafından ETİD ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye e-Ticaret Meclisi katkılarıyla organize edilen "Türkiye e-Ticaret Haftası" etkinlikleri bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek. Ülkenin en büyük e-ticaret buluşmasına sahne olacak hafta kapsamında, dijital ticaretin ilham verici başarı hikayeleri "Türkiye e-Ticaret Ödülleri" ile onurlandırılacak.

21 Kasım'da İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşecek törende, sürdürülebilirlikten kapsayıcılığa, müşteri deneyiminden ihracata kadar uzanan geniş bir yelpazede, e-ticaret ekosistemine değer katan girişimciler, üreticiler ve yenilikçi markalara ödül verilecek.

12 kategoride verilecek ödüller arasında, Türkiye'nin dijital ihracat potansiyelini dünyaya taşıyan girişimlerden toplumsal fayda ve sürdürülebilirlik vizyonuyla öne çıkan markalara kadar geniş bir yelpazede başarı hikayeleri yer alıyor.

- DİJİTAL DÖNÜŞÜMDEN YEŞİL TİCARETE KADAR KONULAR VAR

"Türkiye'nin Dijital Elçisi: Sınır Ötesi Başarı Ödülü" ile ihracatta dijital başarı hikayeleri öne çıkarılırken, "Dijital Dönüşümün Lideri: Teknolojiyle Fark Yaratan Ödülü" yenilikçi uygulamalarıyla sektöre yön veren markaları onurlandıracak.

"Herkes İçin Ticaret: Kapsayıcılık Ödülü" toplumsal eşitliği ve erişilebilirliği destekleyen girişimlere, "Yeşil Ticaret: Sürdürülebilirlik Ödülü" ise çevreye duyarlı, yeşil dönüşüm odaklı markalara verilecek.

e-Ticarette fark oluşturan girişimciler "Yükselen Yıldız: Kadın Girişimci" ve "Yükselen Yıldız: Genç Girişimci" ödülleriyle sahneye çıkacak.

Türkiye'nin yerel lezzetlerini dijital dünyaya taşıyan markalar "Anadolu Mutfağı Lezzet Ödülü" ile öne çıkarken, "En İyi Marka Hikayesi Ödülü" markalaşmada yaratıcı anlatım gücünü vurgulayacak.

Operasyonel mükemmelliği temsil eden "Operasyonda Mükemmeliyet Ödülü" sektörün başarı standartlarını belirlerken, kadın emeğini güçlendiren yapılar "Kadın Kooperatifleri Özel Ödülü" ile ödüllendirilecek.

"En Yaratıcı Dijital İletişim Ödülü", dijital kampanyalarla fark yaratan projelere, "Ekosisteme Fayda Ödülü" ise sektöre değer katan işbirliklerine verilecek.

Başvurular, 9 Kasım'a kadar "www.turkiyeeticarethaftasi.com/tr/turkiye-eticaret-odulleri" adresi üzerinden yapılabilecek.

