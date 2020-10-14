İHA 14 Ekim 2020 Çarşamba 10:32 - Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 10:46

Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

* Dijital Tarım Pazarı projesinde 5,5 ayda üye sayısı 62 bine, toplam ciro 120 milyon liraya ulaştı.

* TARSİM kapsamında son 1 yılda 3,7 milyon adet tarım sigortası poliçesi ile 100 milyar liranın üzerinde tarımsal varlığı teminat altına aldık. 2,4 milyar lira prim desteği, 1,9 milyar lira hasar tazminatı ödendi.

* IPARD kapsamında bugüne kadar toplam 16 bin 569 projeye 4,3 milyar lira hibe ödedik, 70 bin yeni istihdam sağladık. ORKÖY destekleri ile de 2003 yılından bugüne kadar, toplam 240 bin projeye 3,4 milyar lira destek verdik."

* Ekonomik yatırımlar kapsamında 11 bin 552 projeye 3,1 milyar lira hibe verdik ve yaklaşık 100 bin kişiye istihdam sağladık.

* Bu teknoloji sayesinde, işgücü kullanımında yüzde 50’ye varan tasarruf sağlayacak, gübre kullanım etkinliğini yüzde 20-40’lardan yüzde 60’lara çıkaracak, bitki koruma ilaçlarını yüzde 30 daha az kullanacak, sertifikalı tohum kullanımı ile verimlilikte yüzde 20-25 artış sağlayacağız.

* Türkiye’nin ilk elektrikli traktörü, seri üretime hazır hale geldi. 45-55 dakika arası yüzde 100 şarj olup, 105 beygir gücü ile dizel traktöre göre 8 kat daha az yakıt tüketiyor.



* 2020 yılı 2. dönem süt desteklerimiz 15 kuruş olarak önümüzdeki hafta sonunda ödenecek. Ayrıca Ekim - Aralık dönemine ait 40 kuruşluk destek de Ocak ayı itibari ile yetiştiricilerimize peyderpey ödenecek.