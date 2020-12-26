Türkiye'de bir ilk olan tesis açıldı... Başkan Erdoğan: Yerli otomobilde de kullanılacak

26 Aralık 2020 Cumartesi 14:42 - Güncelleme: 26 Aralık 2020 Cumartesi 15:08

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle Eskişehir'deki Eti Maden Lityum Karbonat Üretim Tesisleri'nin açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında satır başları şöyle:

Pek çok ülkede ekonomiler durma noktasına gelmişken biz her gün yeni bir tesisi, yeni bir eseri ülkemize kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz.

Kısır gündemlerin peşine düşmeden, gereksiz polemiklere düşmeden hizmet yolculuğumuza devam ediyoruz.

İnşallah ülkemizin doğal gazda dışarıya bağlılığını ciddi oranda azaltmayı hedefliyoruz.

Sadece hidrokarbon kaynaklarının değil ülkemizin sahip olduğu diğer tabii ve yeraltı zenginliklerini de ülkemize kazandırmaya çalışıyoruz.

Büyük ve güçlü Türkiye davamızda aramıza hiç kimsenin, hiçbir doğrudan ve dolaylı engelin girmesine müsaade etmeyeceğiz.

Sadece son 4 yılda 4,4 milyon metre sondaj gerçekleştirilerek bu alanda tarihi bir rekor kırıldı.

Ülkemizin en stratejik yer altı kaynaklarından olan bor madenine özel önem veriyoruz.

Bor minerallerinin kullanım yelpazesini daha da genişletmeyi planlıyoruz.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü kurulduğu 1935'ten 2003 yılına kadar yaklaşık 70 senede yalnızca 3 milyon metrelik sondaj yapmıştır. Aynı kurum 2003 yılından bu yana yaklaşık 7,5 milyon metrelik sondaj gerçekleştirdi.

Nükleer enerjiden hidroelektrik santrallerine, maden arama ve işletme faaliyetlerinden diğer yatırımlarımıza kadar, ülkemizin potansiyelini harekete geçirecek hemen her çaba, organize bir saldırıya uğramaktadır.

2002'de 436 bin ton olan rafine bor ürünleri üretimimiz, bu yıl aralık ayı itibarıyla yaklaşık 1,6 milyon tonu buldu.

TOGG otomobilinin pillerinde kullanılacak lityumu da yine buradan (Eti Maden) temin etmeyi planlıyoruz.

Türkiye'nin yer altı kaynaklarından uzun yıllar boyunca yeterince istifade edememesinin sebebi bu yönde attığı adımların sabote edilmesidir.

Türkiye'nin ve 83 milyonun faydasına olan enerji projelerimizin çevreci maskesi takmış vandallarca engellenmesine müsaade etmeyeceğiz.

Doğa, çevre ve yeşil gibi insanlığın ortak kavramlarının, arkası karanlık birçok marjinalin operasyon aparatı haline getirilmesine izin vermedik, vermeyeceğiz.