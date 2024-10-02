Türkiye'nin jeopolitik önemine dikkati çektiler: Asya devinden ticaret hacminin büyüyeceği sinyali

CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da Güney Kore'nin Milli Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe, Bakan Bayraktar, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Jeong Yeondoo, yabancı misyon temsilcileri ve birçok davetli katıldı.

Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, iki ülkenin geçmişi uzun yıllara dayanan dost iki ülke olduğunu, Türkiye'nin, 1949'da Kore'yi bağımsız bir devlet olarak tanıdığını hatırlattı.

1950-1953'te yaşanan Kore Savaşı'nın iki uzak ülke arasındaki ilişkileri yakınlaştırdığını belirten Bayraktar, Birleşmiş Milletlerin (BM) çağrısı üzerine Kore'ye giden Türk askerinin dillere destan mücadelesinin hem iki ülke hem de iki halk arasında kopması mümkün olmayan özel bir bağ oluşturduğunu, Türk askerinin, Kore Savaşı'ndaki başarılarıyla tüm müttefik ordularının da saygısını kazandığını söyledi.

Kore Savaşı'nda şehit olan 462 Türk askerinin, Güney Kore'nin Busan kentinde bulunan BM Kore Anıtsal Mezarlığı'nda yattığını belirten Bayraktar, iki ülke arasındaki ilişkilerin 2012'de stratejik ortaklık seviyesine yükseldiğini dile getirdi.

GÜNEY KORE ŞİRKETLERİNİN TERCİHİ TÜRKİYE OLDU

İki ülkenin birçok uluslararası teşkilatta işbirliği içinde olduğunu dile getiren Bayraktar, Güney Kore'nin global şirketlerinin de aralarında bulunduğu 200'ün üstünde Koreli firmanın Türkiye'de yaklaşık 450 milyon dolarlık yatırımı olduğunu, Kore firmalarının Türkiye'nin jeostratejik konumundan faydalanarak Türk ortaklarıyla yaptıkları yatırımları geliştirmelerinin her iki ülke açısından da yararlı olacağını vurguladı.

Bayraktar, Türkiye'nin enerji alanında uluslararası işbirliği imkanlarının geliştirilmesine büyük önem verdiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede, Güney Kore'yle başta yenilenebilir ve nükleer olmak üzere enerji alanındaki işbirliğinin somut ortaklıklara dönüşmesi temennimizdir. Bu yıl içerisinde yapmayı arzu ettiğimiz Karma Ekonomik Komisyon toplantısı, ekonomi ve enerji alanındaki ilişkileri bütüncül bir şekilde ele alma fırsatı oluşturacaktır.

Bölgesel gerilim ve krizlerden doğrudan etkilenen iki ülke olarak Türkiye ve Kore'nin, küresel barış ve istikrarın korunması ile kalkınmanın sağlanması konusunda daha yakın ve güçlü ortaklıklar geliştirebilecekleri bir zemin mevcuttur. Bu bağlamda Kore'yle ilişkilerimizi, Yeniden Asya Girişimimiz kapsamında önümüzdeki dönemde de halklarımızın karşılıklı menfaati temelinde ilerletme arzumuzu vurgulamak isterim."

TİCARET HACMİ 10 MİLYAR DOLARI AŞTI

Jeong, Türkiye'de göreve başladığından bu yana iki ülke arasındaki ortak tarihi kültürden gelen kardeşlik bağlarının gücünden derinden etkilendiğini söyledi.

Türkiye'nin Kore Savaşı'na asker göndermesine değinen Jeong, "Onların cesareti, Kore'nin özgürlüğünü ve demokrasisini güvence altına almaya yardımcı oldu. Bu gece bu fedakarlığı onurlandırıyoruz." dedi.

Jeong, Türkiye'nin canlı genç nüfusu ve güçlü sanayi altyapısı ile ekonomilerinin birbirini tamamladığı belirterek, bunun sinerjik ve tarihsel açıdan önemli bir ortaklık sunduğunu kaydetti.

"İkili ticaret hacmimiz 10 milyar doları aşmış olup, gelecekte bunun daha da büyümesini bekliyoruz." diyen Jeong, bölgede içler acısı durumlara şahit olduklarını belirterek "Umarım bölgedeki tansiyon düşer ve barış bir an önce hakim olur." dedi.

Jeong, şunları ifade etti:

"Türkiye'nin jeopolitik önemi gözler önüne alındığında işbirliğimiz küresel zorlukları ele almak için hayati öneme sahiptir. Birlikte, gelecek nesiller için barışı, refahı ve ortak ilerlemeyi teşvik etmeye devam edeceğiz. Kore ve Türkiye arasındaki dostluğun her geçen gün daha da güçlenmesini dilerim."