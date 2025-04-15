Çankaya Üniversitesi'nde 'Kariyer Fuarı' düzenlendi. Fuara, ASO Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç katıldı. Fuarda konuşma gerçekleştiren Ardıç, gençlerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Biz Ankara Sanayi Odası olarak Çankaya Üniversitesi'yle arkadaşlar yakın iş birliği içinde çalışıyoruz. Çeşitli eğitim programlarında yaptığımız iş birliği protokollerimiz bulunuyor" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN KALBİNE TEKNOLOJİ ÜSSÜ VE SERBEST BÖLGE KURULACAK

Ardıç, Ankara'yı sanayinin ve teknolojinin başkenti yapmak istediklerinin altını çizerek, Ankara'ya bir teknoloji üssü ve serbest bölge kuracaklarını açıkladı.

Dünyanın hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğini anlatan Ardıç, "Dijitalleşme, yapay zeka, sürdürülebilirlik ekseninde küresel ekonomi hızla dönüşürken korumacı politikalarla ticaret savaşları da tüm hızıyla sürüyor" şeklinde konuştu.

"ÜLKE OLARAK HEDEFİMİZ, DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİ ARASINA GİRMEK"

Ardıç, sözlerine şöyle devam etti:

"Kalkınma hedeflerimize ulaşabilmek için sadece üretimimizi ve ihracatımızı arttırmanın tek başına yeterli olmadığını biliyoruz. Verimliliğimizi ve yüksek teknolojili ürün ihracatımızı da arttırmak zorundayız. Ama bizim ülke olarak hedefimiz, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek, ilk 5'e girmek. Eğer biz bu hedefi gerçekleştirmek istiyorsak mutlaka uluslararası düzeyde rekabet edecek marka firmalar oluşturmamız gerekiyor."

Ülkedeki temel sorunlardan birinin eğitim olduğunu vurgulayan Ardıç, "Çocuklarımız, Üniversite sınavlarında birkaç matematik sorusu çözünce üniversiteyi kazanıyorsun. Kabiliyeti ve potansiyeli olmayan bir mesleğe yöneldiği için de hem başarısız hem de mutsuz oluyor" ifadelerini kullandı.

İyi eğitimli öğrencilerin yurt dışına gittiğini anlatan Ardıç, "TÜİK verilerine göre 2023 yılında Türkiye'den yurt dışına giren Türk vatandaşı sayısı bir önceki yıla göre arkadaşlar yüzde 110 artarak 290 bini aştı. Biz aklımızı ihraç ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Gençlere girişimcilik konusunda tavsiyelerde bulunan Ardıç, şunları kaydetti:

"Girişimcilik potansiyelinizin olduğunu kendi işletmelerinizi kurun, büyütün. Cesur olun. İş hayatına atılmaktan, makul ölçülerde risk almaktan çekinmeyin, korkmayın. Girişimci olmayı planladığınız sektörde, iş gücü olarak mutlaka kendi emeğinizi de ortaya koyun. Herkesin düşündüğünden farklı düşünmeye çalışın. Mutlaka bir fark oluşturun. Değişime açık olun. Dünyayı, yenilikleri iyi takip edin."

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