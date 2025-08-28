Küresel ekonomide önemli değişimler yaşanırken Türkiye, kamu borcunun GSYH'ye oranında ciddi düşüş gösterdi. Buna göre ABD ve İngiltere'nin kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 100'ün üzerine çıkarken, Türkiye ekonomide aldığı kararlarla borç oranını yüzde 26'ya düşürmeyi başardı.

Türkiye 24 yılda kamu borcunun GSYH'ye oranını yüzde 51'den 26'ya düşürdü. Bu süreçte ekonomide alınan kararlar meyvelerini verdi ve kişi başına düşen milli gelir 15 bin 971 dolara yükseldi.

ABD VE İNGİLTERE'NİN KAMU BORCU KATLANDI

The Spectator Index'te yer alan verilere göre, Türkiye'nin 2020 yılındaki kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 51 iken, bu oran 2024 yılında yüzde 26'ya düştü.

Öte yandan ABD, yüzde 54 olan borç oranını yüzde 120'ye çıkardı.

Aynı şekilde İngiltere'nin yüzde 37 olan borç oranı, 2024 yılında yüzde 103 seviyelerine yükseldi.

Uzmanlar, ABD ve İngiltere'nin borç yükünün artmasını küresel krizlere ve yanlış ekonomi politikalarının sonucuna bağladı.

Öte yandan Türkiye ve Rusya'nın performansı, küresel ekonomideki belirsizliklerin ve borç yükünün arttığı bir dönemde uygulanan ekonomi modellerinin başarısının bir sonucu olarak görüldü.

"HALKIN REFAH SEVİYESİ 2 KAT ARTTI"

TürkMedya Dijital Yayınlar Koordinatöre Murat Özer, söz konusu verileri sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Türkiye'nin borcunun azaldığına ve halkın refah seviyesinin 2 katına çıktığını vurgulayan Özer, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye 24 yılda kamu borcunun GSYH'ye oranını % 51'den %26'ya düşürdü.

Yani borç azaldı. Halkın refah seviyesi 2 kat arttı.

Buna karşın ABD %54 olan borç oranını % 120'ye; İngiltere % 37'den % 103'e çıkardı.